De autosportfederatie FIA heeft het officiële programma voor de persconferenties rondom de Grand Prix van Singapore bekendgemaakt. Op donderdag 8 oktober en vrijdag 9 oktober zullen verschillende coureurs en teamvertegenwoordigers aanschuiven op het Marina Bay Street Circuit om vooruit te kijken naar het zeventiende raceweekend van het Formule 1-seizoen.

Het raceweekend in de Aziatische stadstaat wordt dit jaar verreden volgens het alternatieve Sprint-format. Na de meest recente race op Sepang, waar Max Verstappen de overwinning pakte voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton, staan er na de ontmoeting in Singapore nog zes Grands Prix op de kalender. Vanzelfsprekend is het op donderdag - zoals gebruikelijk - tijd voor de welbekende mediadag, waar het schema nu voor bekend is gemaakt.

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Coureurs op donderdag

De eerste persconferentie gaat donderdag 8 oktober om 11:30 uur Nederlandse tijd van start met Franco Colapinto van Alpine, Fernando Alonso namens Aston Martin en Esteban Ocon van Haas. Colapinto vormt bij zijn renstal een rijdersduo met Pierre Gasly, terwijl Alonso onlangs zijn toekomst bij Aston Martin tot en met 2027 veiligstelde en een achtste plaats behaalde in de vorige Grand Prix. Ocon maakte eerder al bekend dat hij na het huidige seizoen vertrekt bij zijn Amerikaanse werkgever.

Een halfuur later, om 12:00 uur Nederlandse tijd, is het de beurt aan de tweede groep coureurs om plaats te nemen achter de microfoons: Gabriel Bortoleto van Audi, Lando Norris namens McLaren en Liam Lawson van Racing Bulls. Bortoleto staat momenteel met tien punten op de veertiende plek in de WK-stand. Norris rijdt als regerend wereldkampioen rond met startnummer 1 en deelt momenteel met 188 punten de vijfde positie in het kampioenschap met Max Verstappen. Lawson komt uit voor het zusterteam van Red Bull en kwam afgelopen zondag als zevende over de finish.

Sessie voor teambazen

Op vrijdag 9 oktober verplaatst de focus zich vervolgens naar de leidinggevenden van de teams. Om 12:30 uur in Nederland nemen McLaren-topman Zak Brown, Mercedes-teambaas Toto Wolff en Racing Bulls-teambaas Alan Permane plaats in de perszaal. Wolff voert met Mercedes het constructeurskampioenschap aan met 556 punten, maar kende een lastig weekend in Maleisië waar George Russell uitviel met mechanische problemen en een gridstraf moet slikken in Singapore. Brown zag McLaren ondertussen naar 316 punten klimmen, goed voor de derde plek bij de constructeurs.

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