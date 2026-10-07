Mercedes staat voor problematisch weekend, Verstappen niet meest scheldende coureur | GPFans Recap

Na de bijzondere F1 Grand Prix van Bahrein in Maleisië, is het vanaf morgen tijd voor de Grand Prix van Singapore! En in deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

De Grand Prix van Bahrein in Maleisië zit erop en terwijl er natuurlijk valt er nog een hoop na te bespreken over de veelbewogen race van afgelopen weekend, zoals met de rare softwareproblemen aan het begin van de race, wordt er natuurlijk ook vooruitgeblikt op de race in Singapore, die morgen begint met de traditionele mediadag. Max Verstappen bleek ondertussen niet de meest scheldende coureur op de boardradio's te zijn.

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Verstappen opvallend niet de meest scheldende coureur op de boardradio

Max Verstappen staat erom bekend dat hij zijn emoties tijdens raceweekenden bepaald niet onder stoelen of banken steekt, maar de Limburger blijkt bij lange na niet de grootste scheldbek van het veld te zijn. Lees hier het hele artikel over het onderzoek naar vloeken op de boardradio.

Lawson vertelt gierend over Russell/Verstappen-moment tijdens etentje: "Geweldig grappig"

Liam Lawson heeft een opmerkelijke en humoristische anekdote gedeeld over het traditionele rijdersdiner aan het einde van het seizoen 2024 in Abu Dhabi. De coureurs hadden destijds een grap bedacht om George Russell op een speciaal vrijgehouden plek direct naast rivaal Max Verstappen te laten plaatsnemen. De Mercedes-rijder weigerde dat echter resoluut, pakte zijn stoel fysiek op en verplaatste deze naar het andere uiteinde van de zaal om aan te schuiven bij Lewis Hamilton. Lees hier het hele artikel over de oude anekdote van Liam Lawson.

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Mercedes test oude wagen in Singapore na dramatisch weekend in Maleisië

Mercedes kiest komend weekend tijdens de Grand Prix van Singapore voor een opvallende technische aanpak om de recente problemen met de bolide te doorgronden. Teambaas Toto Wolff bevestigt in een vooruitblik van de renstal dat het team zowel de nieuwste update als de voorgaande specificatie van de wagen gaat inzetten om de teleurstellende prestaties uit Maleisië grondig te analyseren. Lees hier het hele artikel over de problemen bij Mercedes.

Horner ontkent geruchten over Ferrari-stap na ophef: 'Puur beleefdheid'

Christian Horner ontkent met klem dat hij aast op de positie van teambaas bij Scuderia Ferrari, zo weet Martin Brundle te melden. "Hij zei tegen mij: 'Ik was gewoon beleefd en respectvol over Ferrari in een interview, en vervolgens ging het een compleet eigen leven leiden'", verklaart Brundle over het telefoongesprek. Lees hier het hele artikel over de quotes van Martin Brundle.

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Van Gameren hekelt beslissingen Formule 1: 'Alsof mensen geen klote te doen hebben'

Formule 1-commentator Rob van Gameren heeft in het Race Café keihard uitgehaald naar de organisatie van de Formule 1 over de gang van zaken rondom de Grand Prix van Maleisië. De presentator noemt het hele weekend een blamage, waarbij vooral het meeslepen van onbruikbare regenbanden en het gebrek aan respect voor de tijd van de fans hem tegen de borst stuiten. Lees hier het hele artikel over de irritaties bij Rob van Gameren.

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