close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • Vlag van Nederland
  • Vlag van Verenigd Koninkrijk
  • Vlag van Nederland

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

Vlag van Nederland Vlag van Verenigd Koninkrijk
Christian Horner and Max Verstappen in Spain

Verstappen over geruchten rondom Horner: "Het is nu minder stressvol binnen Red Bull"

Christian Horner and Max Verstappen in Spain — Foto: © IMAGO

Verstappen over geruchten rondom Horner: "Het is nu minder stressvol binnen Red Bull"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
 Google Maak ons je Google-favoriet

Max Verstappen noemt de situatie binnen Red Bull Racing "minder stressvol", nu Christian Horner niet meer aan het roer staat. De viervoudig wereldkampioen houdt zich dan ook niet bezig met een eventuele terugkeer van de Brit in de Formule 1.

De verhalen rondom de voormalig teambaas laaiden de afgelopen periode weer op nadat zijn verplichte verlofperiode erop zat. Horner liet zelf al doorschemeren nog een rekening te vereffenen te hebben in de koningsklasse en noemde het leiden van Ferrari een droom, uitgerekend in een fase waarin Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur onder een vergrootglas lag. Voor de Limburger telt al die ophef echter niet. Hij kijkt nuchter naar de situatie van zijn oud-teambaas en hecht vooral waarde aan rust en harmonie op de werkvloer.

Rust onder leiding van Mekies

In gesprek met de Press Association legt Verstappen uit dat hij de voorkeur geeft aan een collegiale sfeer boven een klimaat vol onderlinge conflicten. "Eerlijk gezegd hou ik ervan als mensen goed met elkaar opschieten", klinkt het. "Het is niet leuk als je constant spanning hebt tussen mensen. De buitenwereld heeft dat natuurlijk wel graag, maar tussen de teams is het beter als je vriendelijk met elkaar kunt omgaan. Het is minder spannend, maar ik vind het goed hoe iedereen zich momenteel gedraagt. Laat het mij zo stellen."

De samenwerking met de huidige teambaas Laurent Mekies bevalt Verstappen dan ook uitstekend. Het verschil met de eerdere jaren onder Horner is volgens de coureur duidelijk voelbaar op de werkvloer. "Het is minder stressvol", vertelt Verstappen over het huidige klimaat. "We leiden allemaal een leven met veel stress en het is goed als je op bepaalde momenten een beetje stress kunt wegnemen."

Mogelijke terugkeer Horner geen zorg

Horner heeft in het verleden bewezen een succesvol leider te zijn, maar Verstappen distantieert zich volledig van de volgende stappen van zijn voormalig leidinggevende. "Hij heeft laten zien dat hij het goed kan doen. Natuurlijk worden er veel geruchten verspreid en ik weet niet hoeveel er daarvan waar zijn", stelt Verstappen over de kwaliteiten van de Britse manager.Verstappen weigert zich dan ook bezig te houden met een hernieuwde samenwerking of een herhaling van de paddock-strijd tussen Horner en rivalen als Zak Brown of Toto Wolff. "Ik wil niet onbeleefd klinken, maar het is ook mijn probleem of mijn zorg niet. Hij wil terugkomen. Als er zich een goede kans voordoet, ben ik zeker dat hij die zal grijpen. Waar die kans zal komen, weet ik niet", besluit Verstappen nuchter.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Piquet steunt kritiek Verstappen: "Waarom zit Hadjar zo dicht bij Max in de buurt?"

Piquet steunt kritiek Verstappen: "Waarom zit Hadjar zo dicht bij Max in de buurt?"

  • 2 minuten geleden
Vooruitblik Grand Prix van Singapore: 'Kan Red Bull dit vasthouden?' | GPFans Raceteam Podcast

Vooruitblik Grand Prix van Singapore: 'Kan Red Bull dit vasthouden?' | GPFans Raceteam

  • 2 uur geleden
Red Bull Racing oogst lof met eerste F1-overwinning eigen Ford-krachtbron

Red Bull Racing oogst lof met eerste F1-overwinning eigen Ford-krachtbron

  • 3 uur geleden
Verstappen valt niet voor romantiek rondom Ferrari: "Ik wil alleen maar winnen"

Verstappen valt niet voor romantiek rondom Ferrari: "Ik wil alleen maar winnen"

  • Vandaag 08:20
  • 2
Verstappen opvallend niet de meest scheldende coureur op de boardradio

Verstappen opvallend niet de meest scheldende coureur op de boardradio

  • Gisteren 09:46
  • 12
Marko wijst naar Red Bull-chassis en gelooft in eerste zege Verstappen in Singapore

Marko wijst naar Red Bull-chassis en gelooft in eerste zege Verstappen in Singapore

  • Gisteren 06:59
  • 4

Net binnen

14:20
Piquet steunt kritiek Verstappen: "Waarom zit Hadjar zo dicht bij Max in de buurt?"
14:00
Leclerc en Hamilton "hacken" Ferrari-socials en posten hilarische content
13:41
Verschillende strategieën voor Mercedes in Singapore: Russell krijgt oude onderdelen
13:20
Bottas over bizarre ontmoetingen tijdens monstertocht: 'Moest over hagedis springen'
12:59
Boordradio Russell onthult: Mercedes-coureur zag DNF in Maleisië aankomen
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Vermeulen trots na tweede Sprint Cup-overwinning in drie races: "Enorm genoten" GT World Challenge in Barcelona

Vermeulen trots na tweede Sprint Cup-overwinning in drie races: "Enorm genoten"

5 oktober 2026 20:57
Juncadella baalt van podiumverlies seizoensfinale, maar is positief over progressie Verstappen Racing GT World Challenge in Barcelona

Juncadella baalt van podiumverlies seizoensfinale, maar is positief over progressie Verstappen Racing

5 oktober 2026 19:38 1
Verstappen verklaart stilvallen tijdens formatieronde: 'Het gebeurde later bijna weer' Max Verstappen

Verstappen verklaart stilvallen tijdens formatieronde: 'Het gebeurde later bijna weer'

4 oktober 2026 13:36
Audi wint knotsgekke Race 1, titelkansen Verstappen-AMG en Vermeulen vallen in het water GT World Challenge in Barcelona

Audi wint knotsgekke Race 1, titelkansen Verstappen-AMG en Vermeulen vallen in het water

3 oktober 2026 17:24
Ontdek het op Google Play
x