Max Verstappen noemt de situatie binnen Red Bull Racing "minder stressvol", nu Christian Horner niet meer aan het roer staat. De viervoudig wereldkampioen houdt zich dan ook niet bezig met een eventuele terugkeer van de Brit in de Formule 1.

De verhalen rondom de voormalig teambaas laaiden de afgelopen periode weer op nadat zijn verplichte verlofperiode erop zat. Horner liet zelf al doorschemeren nog een rekening te vereffenen te hebben in de koningsklasse en noemde het leiden van Ferrari een droom, uitgerekend in een fase waarin Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur onder een vergrootglas lag. Voor de Limburger telt al die ophef echter niet. Hij kijkt nuchter naar de situatie van zijn oud-teambaas en hecht vooral waarde aan rust en harmonie op de werkvloer.

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Rust onder leiding van Mekies

In gesprek met de Press Association legt Verstappen uit dat hij de voorkeur geeft aan een collegiale sfeer boven een klimaat vol onderlinge conflicten. "Eerlijk gezegd hou ik ervan als mensen goed met elkaar opschieten", klinkt het. "Het is niet leuk als je constant spanning hebt tussen mensen. De buitenwereld heeft dat natuurlijk wel graag, maar tussen de teams is het beter als je vriendelijk met elkaar kunt omgaan. Het is minder spannend, maar ik vind het goed hoe iedereen zich momenteel gedraagt. Laat het mij zo stellen."

De samenwerking met de huidige teambaas Laurent Mekies bevalt Verstappen dan ook uitstekend. Het verschil met de eerdere jaren onder Horner is volgens de coureur duidelijk voelbaar op de werkvloer. "Het is minder stressvol", vertelt Verstappen over het huidige klimaat. "We leiden allemaal een leven met veel stress en het is goed als je op bepaalde momenten een beetje stress kunt wegnemen."

Mogelijke terugkeer Horner geen zorg

Horner heeft in het verleden bewezen een succesvol leider te zijn, maar Verstappen distantieert zich volledig van de volgende stappen van zijn voormalig leidinggevende. "Hij heeft laten zien dat hij het goed kan doen. Natuurlijk worden er veel geruchten verspreid en ik weet niet hoeveel er daarvan waar zijn", stelt Verstappen over de kwaliteiten van de Britse manager.Verstappen weigert zich dan ook bezig te houden met een hernieuwde samenwerking of een herhaling van de paddock-strijd tussen Horner en rivalen als Zak Brown of Toto Wolff. "Ik wil niet onbeleefd klinken, maar het is ook mijn probleem of mijn zorg niet. Hij wil terugkomen. Als er zich een goede kans voordoet, ben ik zeker dat hij die zal grijpen. Waar die kans zal komen, weet ik niet", besluit Verstappen nuchter.

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