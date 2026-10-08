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red bull, malaysia, verstappen, 2026

FIA kondigt maatregelen aan na bizarre softwarefout tijdens Formule 1-race Maleisië

red bull, malaysia, verstappen, 2026 — Foto: © IMAGO
2 reacties

FIA kondigt maatregelen aan na bizarre softwarefout tijdens Formule 1-race Maleisië

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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De FIA heeft donderdag tekst en uitleg gegeven over de problemen die zich afspeelden tijdens de formatieronde van de Grand Prix in Maleisië. Verschillende Formule 1-wagens vielen destijds stil, en uit het officiële onderzoek van het overkoepelende orgaan blijkt nu dat een samenloop van een laag toerental en een vermogensrestrictie in de regen zorgde voor een onbedoeld verlies aan vermogen.

De autosportfederatie heeft direct laten weten dat de software en de testprocedures op de schop gaan om herhaling tijdens volgende raceweekenden uit te sluiten. Voor de coureurs bleek het op het asfalt onmogelijk om het verloren vermogen zelf weer terug te krijgen, wat op het Sepang International Circuit voor gevaarlijke taferelen zorgde.

Technische verklaring van de autosportfederatie

Uit de analyse van de FIA wordt duidelijk dat het euvel specifiek de kop opstak op plekken van de baan waar strikte restricties golden voor de aandrijflijn. "De evaluatie concludeerde dat sommige auto's met een laag motortoerental in bepaalde delen van het circuit, waar een vermogensbeperking van 250 kW werd toegepast, meer vermogen verloren dan oorspronkelijk was bedoeld. Dat vermogen kon in die delen van het circuit vervolgens niet worden teruggewonnen", zo klinkt het in het officiële statement.

Om te zorgen dat de standaard elektronica in het vervolg niet weer hapert, gaat het validatieproces op de schop. "De FIA zal samen met de teams en motorfabrikanten blijven werken aan het verbeteren van de test- en controlemogelijkheden van de software van de krachtbronnen. Daarbij wordt het volledige validatieproces verder aangescherpt door middel van onafhankelijke beoordelingen en gezamenlijke feedback, waaronder input van de leverancier van de gestandaardiseerde Electronic Control Unit (ECU)", aldus het bestuursorgaan.

Kritiek op testbeleid weerlegd

Tegelijkertijd veegt de FIA de geluiden uit de paddock van tafel dat het softwarepakket vooraf niet goed genoeg aan de tand zou zijn gevoeld. "De FIA wil ook ingaan op opmerkingen dat de software voorafgaand aan de invoering niet zou zijn getest. Voor de implementatie hebben de teams en motorfabrikanten simulaties uitgevoerd om het softwarepakket te valideren. Vervolgens werd de software tijdens de eerste vrije trainingen van zowel de Grand Prix van België als de Grand Prix van Nederland uitgebreid getest onder praktijkomstandigheden."

De autosportbond benadrukt daarbij dat het in de praktijk simpelweg ingewikkeld is om alle mogelijke regenomstandigheden van tevoren na te bootsen. "Uit de evaluatie kwam ook naar voren dat er maatregelen worden genomen om de software zo uitgebreid mogelijk te testen, waarbij rekening wordt gehouden met de beperkte mogelijkheden om dergelijke tests uit te voeren."

Voorbereiding op Singapore en Austin

Met de Grand Prix van Singapore op het programma heeft de federatie inmiddels een noodgreep klaarliggen voor de stratenrace. "Als gevolg daarvan zal de configuratie die voor het evenement op Sepang was ingesteld, opnieuw worden gebruikt tijdens de Grand Prix van Singapore als vergelijkbare weersomstandigheden worden verwacht. Daarnaast wordt voor de Grand Prix van de Verenigde Staten op 25 oktober een verdere update van de software voor natte omstandigheden uitgebracht."

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