Max Verstappen heeft afgelopen zondag op het Sepang International Circuit in Maleisië voor een verrassing gezorgd door de allereerste overwinning binnen te slepen voor het gloednieuwe motorproject van Red Bull Racing.

De prestatie van de formatie uit Milton Keynes zorgt voor grote bewondering bij internationale analisten, maar leidt tegelijkertijd tot zichtbare frustraties bij de directe concurrentie. Mercedes ging het raceweekend in als de toonaangevende kracht in het constructeurskampioenschap, maar zag Verstappen domineren terwijl George Russell uitviel met motorproblemen. In The F1 Show Podcast van Sky Sports wordt het succes van de Oostenrijkse renstal bestempeld als een van de meest indrukwekkende verhalen van de afgelopen jaren binnen de koningsklasse.

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Sky Sports-presentator Simon Lazenby looft Red Bull Ford

Simon Lazenby steekt zijn bewondering voor de prestaties van het team niet onder stoelen of banken en schetst de enorme sprong die de renstal heeft gemaakt sinds het begin van het project. "In vijf jaar van een gat in de grond naar een krachtbron waar je een race mee kunt winnen. Iedereen in Milton Keynes zou door het dolle heen moeten zijn en alle felicitaties moeten ontvangen. Het is fabuleus", klinkt het. Lazenby doelt daarmee op de periode waarin voormalig teambaas Christian Horner jaren geleden opperde om de motorenontwikkeling volledig in eigen beheer te nemen, destijds een ambitieus en riskant plan.

De presentator wijst erop dat de samenwerking met Ford en het aantrekken van technisch personeel van rivaliserende fabrikanten zijn vruchten begint af te werpen. Waar velen verwachtten dat een nieuwkomer op motorisch vlak jaren achter de feiten aan zou lopen, toont de praktijk aan dat de RB22 over indrukwekkende topsnelheden beschikt op de rechte stukken. Lazenby benadrukt dat deze overwinning de verhoudingen vooraan het veld volledig overhoop gooit, zeker gezien de stijgende lijn die de Oostenrijkse formatie al enkele raceweekenden vertoont.

David Croft noemt krachtbron 'de beste van de grid'

David Croft sluit zich volledig aan bij de lofzang en stelt dat de betrouwbaarheid van de krachtbron een doorslaggevende factor is gebleken op Sepang. "De motor is betrouwbaar gebleken in vergelijking met de anderen. Het is de beste motor van de grid. Nu hebben ze er een race mee gewonnen", zo zegt Croft stellig. De commentator vervolgt: "Mensen verwachtten niet dat je hier in zo'n korte tijd een race mee kon winnen. Knap van Red Bull, ik kan niet lovend genoeg spreken over hun inspanningen."

Croft trekt in zijn analyse tevens een vergelijking tussen de huidige status van de Nederlandse winnaar en de gloriejaren van Michael Schumacher in Italiaanse dienst. "Laurent Mekies kan lachen, want hij weet dat hij een zekere harmonie binnen het team heeft. Zolang Max Verstappen blijft, zal die harmonie ook blijven. Het is duidelijk dat het team om Max draait. Ferrari draaide vroeger om Michael Schumacher. Je kunt die vergelijking maken, vooral omdat Max het aantal zeges van Michael bij Ferrari heeft geëvenaard. Ze zijn allebei succesvol geweest bij hun respectievelijke teams", analyseert Croft.

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