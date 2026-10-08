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Max Verstappen kraakt Ferrari keihard: 'Geen nut om P5 of P6 te rijden'

Verstappen valt niet voor romantiek rondom Ferrari: "Ik wil alleen maar winnen"

Max Verstappen kraakt Ferrari keihard: 'Geen nut om P5 of P6 te rijden' — Foto: © IMAGO

Verstappen valt niet voor romantiek rondom Ferrari: "Ik wil alleen maar winnen"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Max Verstappen hecht weinig waarde aan de romantiek rondom het merk van Ferrari. Als de Nederlander ooit de overstap zou maken naar de Italiaanse grootmacht, is dat omdat ze daar bij uitstek de snelste auto hebben. 

Waar Lewis Hamilton de lokroep van Maranello niet kon weerstaan, vaart Verstappen een heel andere koers. In gesprek met persbureau The Press Association vertelt de Nederlander dat hij zijn beslissingen puur baseert op het winnen van Grands Prix en wereldtitels, en niet op de romantiek rondom het iconische rode team.

Max Verstappen over de mythe van Ferrari

Verstappen is kraakhelder wanneer hem de vraag wordt voorgelegd of hij ooit voor Ferrari zal racen. "Ik wil alleen maar winnen", klinkt het stellig. "Ik ben geen nostalgisch type. Heb ik veel respect voor het merk? Absoluut. Maar als dat betekent dat je je dan committeert, en je rijdt P5 of P6, wat is dan het nut?" Verstappen benadrukt dat het hem uitsluitend te doen is om de bovenste trede van het erepodium. Hoewel Ferrari op dit moment op de tweede plek staat in het constructeurskampioenschap met 405 punten en twee zeges, peinst de coureur er niet over om puur voor een ronkende naam de overstap te maken.

Red Bull Racing blijft vertrouwde basis

Voor Verstappen blijft zijn huidige werkgever de ideale uitvalsbasis, ondanks de hobbels in het huidige seizoen. De Nederlander heeft zijn contract bij Red Bull Racing verlengd tot en met 2030 en zit uitstekend op zijn plek bij het team waarmee hij al zijn grote triomfen vierde."Ik ben erg prestatiegericht, en ik heb al veel gewonnen met dit team", legt Verstappen uit over zijn trouw aan de renstal. "Het is een tweede familie bij Red Bull, en de uitdaging van het herbouwen drijft me." Afgelopen zomer deden er volop geruchten de ronde over zijn toekomst toen een clausule in zijn verbintenis werd geactiveerd, waarna hij zelfs om tafel zat met McLaren. De coureur hakte uiteindelijk echter de knoop door en bleef zijn langdurige samenwerking met het team trouw.

Max Verstappen, Red Bull Racing Formule 1-coureur, tijdens een persconferentie waar hij zijn prestatiegerichte mentaliteit en kritiek op Ferrari bespreekt.
Max Verstappen legt uit waarom hij alleen voor de overwinning rijdt.

Prioriteiten buiten het racecircuit

Max Verstappen beseft terdege dat zijn loopbaan in de Formule 1 niet oneindig doorgaat. Naast het werk op de baan kijkt de coureur nadrukkelijk naar zijn leven buiten de paddock zodra zijn huidige overeenkomst erop zit."Ik heb nog een paar jaar verlengd, en dan kijk ik weer en zeg ik tegen mezelf: 'Kan ik me 100 procent committeren?' En zo niet, of er zijn andere leuke dingen daaromheen die meer tijd verdienen, dan ga ik misschien niet door. Ik wil ook meer tijd thuis doorbrengen en de kinderen zien opgroeien", zo besluit Verstappen."

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