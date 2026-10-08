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red bull, malaysia, verstappen, 2026

Vooruitblik Grand Prix van Singapore: 'Kan Red Bull dit vasthouden?' | GPFans Raceteam

Vooruitblik Grand Prix van Singapore: 'Kan Red Bull dit vasthouden?' | GPFans Raceteam

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en redacteur Remy Ramjiawan. Bekijk de nieuwe video hieronder.

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