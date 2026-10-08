Vooruitblik Grand Prix van Singapore: 'Kan Red Bull dit vasthouden?' | GPFans Raceteam
Vooruitblik Grand Prix van Singapore: 'Kan Red Bull dit vasthouden?' | GPFans RaceteamMaak ons je Google-favoriet
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en redacteur Remy Ramjiawan. Bekijk de nieuwe video hieronder.
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