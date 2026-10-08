Bottas over bizarre ontmoetingen tijdens monstertocht: 'Moest over hagedis springen'
Bottas over bizarre ontmoetingen tijdens monstertocht: 'Moest over hagedis springen'Maak ons je Google-favoriet
Valtteri Bottas heeft in aanloop naar het raceweekend in Singapore een wel heel bijzondere reis achter de rug. De Finse coureur besloot na afloop van de Grand Prix van Bahrein, die afgelopen weekend werd verreden op het Sepang International Circuit in Maleisië, het vliegtuig te laten voor wat het was en stapte op de gravelfiets om naar de stadstaat af te reizen. In vier dagen tijd trapte hij een tocht van maar liefst 420 kilometer weg over onverharde wegen en door plantages.
De coureur van het Cadillac F1-team kwam woensdag aan op zijn bestemming en meldde zich donderdag weer netjes in de paddock van het Marina Bay Street Circuit voor de officiële mediadag. Helemaal vlekkeloos verliep de tocht door de natuurgebieden echter niet, want onderweg stuitte Bottas op het nodige lokale wildlife, variërend van gevaarlijke reptielen tot loslopend vee.
Reptielen langs route
In de hospitality van zijn team legt Bottas uit dat de fietstocht door de wildernis voor een aantal spannende ontmoetingen zorgde, waarbij vooral slangen zijn pad kruisten. "Ik zag wat slangen, waar ik me een beetje zorgen over maakte, maar eigenlijk waren ze behoorlijk relaxed. Ze deden gewoon hun ding. Ik zag één cobra, zag één python die gewoon het pad voor me overstak. Ik zag ook van die grote hagedissen die je hier ook ziet. Eén lag op het pad. Ik moest er met de fiets overheen springen, omdat ik het op het nippertje zag", zo vertelt Bottas over de hachelijke momenten op twee wielen.
Opgejaagd en geblokkeerd
Naast de reptielen zorgden ook andere dieren voor het nodige oponthoud tijdens de rit over de afgelegen gravelpaden. Bottas kreeg onderweg namelijk te maken met verschillende viervoeters: "Ik werd achtervolgd door één hond. Ik kwam vast te zitten achter een groep koeien op een smal pad. Uiteindelijk bewogen ze zich weg..."
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