Fernando Alonso heeft in de aanloop naar het raceweekend in Singapore definitief duidelijkheid geschept over een mogelijke terugkeer naar de Dakar Rally in 2027. De Spanjaard maakt resoluut een einde aan de geruchten over een nieuw avontuur in de woestijn en benadrukt dat dit fysiek en praktisch niet te combineren valt met zijn verplichtingen in de Formule 1.

De speculaties over een rentree laaiden op nadat bekend werd dat Aston Martin samen met partner Prodrive aan een rallyproject voor 2027 bouwt. Alonso reed in 2020 al eens namens Toyota mee in het zware woestijnevenement en werd in verschillende media direct gelinkt aan het nieuwe project. De Spaanse coureur zette onlangs echter zijn handtekening onder een nieuw Formule 1-contract bij het team van Aston Martin, waarmee zijn toekomst op de grid tot en met 2027 vastligt.

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Geen Dakar-terugkeer

In de paddock op het Marina Bay Street Circuit laat Alonso tegenover Crash.weinig ruimte voor twijfel over de plannen voor een rallydeelname. "Ik las die geruchten, maar nee, ik denk niet dat het mogelijk is. Fysiek is het bijna onmogelijk om twee veeleisende programma's zoals een Formule 1-kampioenschap en de Dakar Rally te combineren." Vooral de overvolle racekalender gooit volgens Alonso roet in het eten. Het huidige Formule 1-seizoen van 2026 finisht immers pas op 6 december in Abu Dhabi, terwijl de Dakar Rally van 2027 alweer op 1 januari van start gaat in Saudi-Arabië. Die tussenperiode van minder dan vier weken zorgt ervoor dat er simpelweg geen tijd overblijft om een degelijke fysieke voorbereiding te treffen en de vereiste testkilometers in het zand af te werken.

Geen GT3-plannen

Alonso deelt daarnaast mee dat ook een overstap naar de GT3-klasse voorlopig van de baan is. Het racen in deze klasse vraagt volgens de tweevoudig wereldkampioen om een zeer intensieve en specifieke voorbereiding, iets wat niet samengaat met zijn overvolle Formule 1-agenda. "Niet GT3, dat heb ik nog nooit gedaan", legt Alonso uit over zijn keuze. "Het vereist een zeer grote voorbereiding. Al deze uitdagingen, denk ik, omdat ze in het verleden goed of min of meer competitief waren, denken mensen dat ze gemakkelijk zijn. Het vereist veel voorbereiding, veel vastberadenheid, veel geluk om te slagen. Dus als ik de volgende uitdaging aanga, zal ik het aankondigen. Het zal geen gerucht zijn, ik zal het zelf doen, en het zal zijn omdat ik denk dat er voldoende voorbereiding is en voldoende risico om te nemen."