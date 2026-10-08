Will Buxton sluit niet uit dat Max Verstappen zich in het restant van het Formule 1-seizoen 2026 gaat mengen in het gevecht om de tweede plek in de WK-stand. Waar George Russell lange tijd op koers leek te liggen voor die positie, ligt de strijd achter klassementsleider Andrea Kimi Antonelli plots weer helemaal open na recente betrouwbaarheidsproblemen en de nodige verschuivingen in het veld.

In de podcastanalyse laat Buxton optekenen dat er voldoende reden is om de prestaties van de Nederlander goed in de gaten te houden. Verstappen deelt momenteel de vijfde plaats met Lando Norris met 188 punten op de teller. Door technische problemen bij de concurrentie ziet hij echter mogelijkheden om het gat naar voren te dichten.

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Verstappen en de opmars van Red Bull

Autosportanalist Will Buxton vraagt zich hardop af of Max Verstappen in de slotfase van het jaar kan zorgen voor een comeback zoals we die eerder van hem hebben gezien. "Als Red Bull nu een auto heeft voor alle soorten circuits tot het einde van het seizoen, kan Max het gat dan dichten, vergelijkbaar met wat hij vorig jaar deed in die titelstrijd met Lando?", zo vraagt Buxton zich af. De verslaggever sluit een opmars naar voren zeker niet uit: "Er is op dit moment geen enkele reden waarom Max niet in de strijd om P2 in het kampioenschap kan komen. Samen met Lewis, samen met George, misschien zelfs Lando. Wie weet?"

Analist Naomi Schiff denkt eveneens dat de Oostenrijkse formatie op uiteenlopende banen uitstekend uit de voeten kan. "De Red Bulls zien er echt uit alsof hun auto redelijk goed werkt op alle circuits. De rest van het seizoen bestaat uit heel verschillende circuits, dus Red Bull is er één om in de gaten te houden", klinkt het over het team van Verstappen.

Hadjar onderstreept potentieel Red Bull

Naomi Schiff ziet bovendien dat niet alleen Max Verstappen sterk presteert, maar dat ook teamgenoot Isack Hadjar laat zien wat de auto in huis heeft. "Isack Hadjar presteert ook echt heel, heel goed. Max hoeven we niet eens te noemen, want Max is er altijd en vormt altijd een bedreiging", benadrukt Schiff.

Hadjar staat met 96 punten momenteel op de achtste plaats in het klassement en stond dit seizoen al twee keer op het podium. Volgens de analisten onderstreept dat dat Red Bull Racing als geheel stappen voorwaarts heeft gezet.

Spanning om P2 door problemen bij Mercedes

Voor George Russell, die momenteel met 236 punten op de tweede plaats staat, neemt de druk ondertussen flink toe. Waar teamgenoot Andrea Kimi Antonelli met 320 punten comfortabel aan de leiding gaat, heeft Russell de handen vol aan technische tegenslagen bij Mercedes. Daarnaast voelt hij de hete adem van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die namens Ferrari op 214 punten staat.

Schiff benadrukt dan ook hoe kwetsbaar de situatie bij de Duitse renstal op dit moment is. "Mercedes heeft dit seizoen helaas behoorlijk wat problemen gehad, toch? Als ze er nog één of twee hebben, of zelfs maar één, en Lewis een paar goede races rijdt, dan kan Lewis P2 gemakkelijk overnemen in het kampioenschap", stelt Schiff.

Mentale druk op Russell

Will Buxton en Naomi Schiff gaan tijdens het gesprek ook uitgebreid in op de mentale situatie van George Russell, die continu wordt vergeleken met zijn jongere teamgenoot. Buxton ziet dat er veel te doen is om de Brit: "We zeggen nu al hoeveel maanden, elke week, dat George nu op gelijke hoogte met zijn teamgenoot moet komen. We zeggen het iedere week. Het leek erop dat hij het had uitgevonden."

Schiff legt uit dat zo'n situatie tussen twee coureurs binnen hetzelfde team altijd effect heeft. "Als coureur doet het altijd pijn wanneer je wordt verslagen door je teamgenoot, ongeacht de context. Elke sessie doet pijn. En dit gaat zeker veel pijn doen", verklaart de analiste, al ziet ze dat Russell zich naar de buitenwereld toe prima staande houdt. "Ik heb in ieder geval publiekelijk nog niet echt een nederlaag bij George gezien. Hij lijkt er extern behoorlijk goed mee om te gaan." Buxton sluit het gesprek af met duidelijke woorden: "Ik denk dat dit einde van het jaar vanuit dat perspectief fascinerend gaat worden."