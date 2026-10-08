Ferrari-coureur Charles Leclerc kijkt enorm uit naar de gezinsuitbreiding die later dit jaar op de planning staat, waarbij hij en zijn echtgenote Alexandra hun langharige dwergteckel Leo al volwaardig meerekenen als hun eerste kind. De 28-jarige Monegask beschouwt het naderende vaderschap dan ook als een logische volgende stap voor hun huishouden, zo laat hij weten tegenover Harpers Bazaar.

Het stel stapte in februari in het huwelijksbootje in Monaco en bracht eerder naar buiten in verwachting te zijn van hun eerste baby samen. Voor Leclerc voelt de komst van het kleintje dan ook zeker niet als de allereerste keer dat hij vaderlijke verantwoordelijkheden draagt, aangezien hun viervoeter al geruime tijd een centrale rol vervult binnen het dagelijks bestaan van het echtpaar.

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Gezinsuitbreiding

Leclerc steekt zijn enthousiasme over de aanstaande uitbreiding niet onder stoelen of banken en maakt zelf de vergelijking met zijn hond: "We hebben in Leo eigenlijk al een zoon, omdat we hem echt als een zoon beschouwen. Het wordt dan ook geweldig om voor de tweede keer ouder te worden", vertelt de coureur openhartig over de komst van de baby. De trouwe viervoeter reist al geruime tijd mee naar Grands Prix over de hele wereld en ontpopte zich in de paddock al snel tot een publiekslieveling. De dwergteckel is dan ook een belangrijk rustpunt in het drukke bestaan van Leclerc, die buiten de hectische raceweekenden het liefst zoveel mogelijk tijd en rust doorbrengt in zijn vertrouwde omgeving.

Thuis in Monaco

Alexandra Leclerc ontbreekt dit weekend tijdens de Singapore Grand Prix en verblijft vanwege haar zwangerschap thuis in het prinsdom. Haar man bevestigde in de aanloop naar het raceweekend op het Marina Bay Street Circuit dat alles voorspoedig verloopt en dat zij de actie gewoon vanaf de bank bekijkt. "Zij kon hier dit weekend helaas niet bij zijn, maar ze volgt alles vanuit huis", legt Leclerc uit over de situatie rond zijn echtgenote. "Ze voelt zich goed en dat is op dit moment het allerbelangrijkste."