Ferrari heeft donderdag met een knipoog gereageerd op een opvallend incident waarbij coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton de officiële kanalen van de renstal leken over te nemen. In een humoristisch 'unofficial statement' meldt de Italiaanse renstal dat twee personen binnen de eigen organisatie tijdelijk de controle over de online accounts wisten te bemachtigen.

De actie van het rijdersduo leidde tot een stroom aan opvallende berichten, afwijkende beelden en een verandering van de profielfoto in een gezamenlijke selfie. Terwijl volgers zich afvroegen wat er gaande was op de officiële kanalen, koos het mediateam van de formatie ervoor om het spel volledig mee te spelen en met een officiële verklaring te komen.

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Chaos op kanalen

Volgens de renstal duurde de ongeplande kaping niet lang, maar was de impact direct zichtbaar. "Scuderia Ferrari HP bevestigt dat, gedurende de afgelopen twee uur, twee personen binnen de organisatie ongeautoriseerde controle kregen over onze social media kanalen", zo opent het team het met een knipoog bedoelde bericht. Tijdens die korte periode zagen volgers allerlei niet-alledaagse berichten voorbijkomen. Het team benadrukt gekscherend dat de publicaties geenszins strookten met de normale gang van zaken. "Gedurende deze periode werden een reeks zeer twijfelachtige redactionele beslissingen genomen, waaronder wijzigingen aan onze profielfoto en de publicatie van content die onze standaard goedkeuringsprocedures niet had doorlopen."

Controle weer hersteld

Ferrari liet er vervolgens geen gras over groeien en meldde dat de orde inmiddels weer volledig is teruggekeerd binnen de digitale afdeling. "We kunnen bevestigen dat de twee verdachten zijn geïdentificeerd en dat de situatie nu onder controle is. Volledige controle over onze accounts is hersteld." Met de knipoog naar de actie van Leclerc en Hamilton sloot het team het bericht direct af richting de eigen aanhang. "We bedanken onze fans voor hun begrip tijdens dit ongekende incident."