Max Verstappen weigert WK-leider Kimi Antonelli te zien als een vijand op het asfalt en benadrukt dat wederzijds respect de basis vormt in hun onderlinge relatie.

De coureur van Red Bull Racing kreeg in aanloop naar het raceweekend in Singapore de vraag voorgelegd of de jonge Italiaan met het oog op volgend seizoen een serieuze tegenstrever is geworden in de strijd om de topposities. Verstappen tempert echter direct het idee van een persoonlijke vete en richt de blik vooral op de eigen verrichtingen binnen zijn renstal. Hoewel Red Bull na een moeizame fase weer de weg omhoog heeft gevonden en een overwinning wist binnen te halen, waakt hij voor voorbarige conclusies richting de rest van de jaargang.

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Wederzijds respect

Verstappen maakt in zijn reactie bij Sky Sports direct korte metten met de suggestie dat Kimi Antonelli op de baan als een vijand geldt. "Ik bedoel, vijand... we hebben veel respect voor elkaar. Zo bekijk ik het helemaal niet. Ik wil gewoon proberen elke race te winnen", stelt de Limburger nuchter over de dynamiek tussen hen beiden. Wanneer de term vijand wordt bijgesteld naar sportieve tegenstander, toont Verstappen zich een stuk pragmatischer, al weigert hij ver vooruit te lopen op de zaken. "Een tegenstander, ja misschien. Wie weet? Ik wil vooral kijken of we dit momentum kunnen vasthouden en ons opnieuw in een positie kunnen manoeuvreren om te winnen. Of dat hier lukt of tijdens een andere race, dat weten we niet. We hebben eindelijk weer één race gewonnen."

Beide benen

Voor Verstappen is die recente overwinning geenszins een reden om achterover te leunen in de paddock. Met een achterstand van 132 punten op Kimi Antonelli in de WK-stand beseft de Red Bull-kopman dat het huidige succes geen automatisme is voor de resterende wedstrijden. Verstappen hamert dan ook op een realistische houding binnen het team om de geboekte progressie met de wagen niet te overschatten. "We moeten met beide benen op de grond blijven staan en blijven werken, want ik weet zeker dat het er niet altijd zo uit zal zien tot het einde van het seizoen", waarschuwt hij over de vormcurve van zijn equipe.