Max Verstappen reist met Red Bull Racing af naar de Grand Prix van Singapore met het duidelijke doel om mee te vechten om de overwinning, al is het stratencircuit historisch gezien een van de weinige plekken op de kalender waar de Limburger en zijn team nog nooit wisten te zegevieren.

De zeventiende ronde op het Marina Bay Street Circuit vormt daarnaast ook meteen het zesde en tevens laatste sprintraceweekend van het huidige seizoen. Verstappen bezet op dit moment de zesde positie in de WK-stand met een totaal van 188 punten, wat exact gelijk is aan Lando Norris. De Nederlander wist afgelopen zondag bovendien zijn allereerste seizoenszege binnen te slepen tijdens de natte Grand Prix van Bahrein op het Sepang International Circuit in Maleisië.

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Geen garanties

Verstappen is er uiterst realistisch over dat een zege in de Aziatische stadstaat een behoorlijke opgave gaat worden, want ondanks uiterst dominante seizoenen in het verleden bleek het circuit telkens weer een flinke horde voor de auto's van Red Bull Racing. "We gaan proberen te winnen, dat is zeker", vertelt de coureur op de mediadag van het team over het raceweekend. "Het is altijd ingewikkeld op een stratencircuit; er moeten ontzettend veel dingen samenkomen. Sommige zaken vallen sneller op hun plek dan andere en helaas hebben we hier om tal van redenen nog nooit gewonnen, zelfs niet in onze dominante jaren."

Nooit vanzelf

De viervoudig wereldkampioen benadrukt daarbij dat de speciale vereisten van een stratenbaan zelden matchten met de filosofie achter de bolide. Het circuit in Singapore kenmerkt zich immers door veel langzame bochten, waarbij mechanische grip, tractie en het opvangen van hobbels van groot belang zijn. Verstappen legt uit dat het vinden van de juiste afstelling en balans op dit asfalt nooit vanzelf is gegaan en blijft dan ook uiterst voorzichtig wat betreft de kansen van de formatie.

Updates RB22

Voor de aanstaande confrontatie hoopt Verstappen echter dat de recente updates aan de RB22 voor een positiever verloop gaan zorgen. De renstal heeft in Bakoe en Maleisië aanzienlijke vernieuwingen aangebracht aan onder meer de vloer, de diffuser en de sidepods om eerdere balansproblemen en het onderstuur weg te poetsen. Het doel van deze aanpassingen is om de wegligging in de tragere sectoren fors te verbeteren, al beseft de Limburger dat de theorie niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid tijdens de nachtrace. De omstandigheden in Singapore maken het raceweekend fysiek overigens nog zwaarder, aangezien de FIA officieel een hitte-risicostatus heeft uitgeroepen vanwege temperaturen die voorbij de 30,5 graden Celsius reiken. Verstappen hoopt hoe dan ook dat het chassis voorspelbaarder reageert: "Je moet altijd kijken naar de sterke punten van de wagen. Singapore was voorheen een circuit waar onze auto nooit echt tot leven kwam. Ik hoop dat het dit jaar iets beter zal zijn, maar er zijn geen garanties."