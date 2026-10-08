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George Russell, Mercedes, Malaysia, 2026
VIDEO: George Russell krijgt gridstraf voor GP van Singapore | GPFans News

VIDEO: George Russell krijgt gridstraf voor GP van Singapore | GPFans News

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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George Russell start zondag achteraan bij de Grand Prix van Singapore vanwege een gridstraf na het vervangen van motoronderdelen. Punten scoren op het smalle stratencircuit wordt daarmee een flinke uitdaging. Mercedes wilde de motor eigenlijk pas in Austin vervangen.

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