George Russell start zondag achteraan bij de Grand Prix van Singapore vanwege een gridstraf na het vervangen van motoronderdelen. Punten scoren op het smalle stratencircuit wordt daarmee een flinke uitdaging. Mercedes wilde de motor eigenlijk pas in Austin vervangen.
VIDEO: George Russell krijgt gridstraf voor GP van Singapore | GPFans News
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