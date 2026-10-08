Red Bull Racing heeft de juiste ontwikkelingsrichting voor de RB22 te pakken na een openingsfase van het seizoen die gepaard ging met flinke technische vraagstukken, en Max Verstappen kijkt dan ook tevreden terug op de stappen die het team heeft gezet om de wagen competitief te krijgen.

De Oostenrijkse renstal beleefde een lastige start onder het nieuwe motorreglement, maar wist dankzij opeenvolgende aerodynamische en mechanische updates de aansluiting met de voorhoede te herstellen. Het verhelpen van de eerste opstartproblemen bleek uiteindelijk bepalend om de bolide weer echt mee te laten doen om de knikkers.

Artikel gaat verder onder video

Moeizame start

Verstappen benadrukt dat het team eerst de nodige hordes moest nemen voordat de balans van de auto op orde was. "Het is dit jaar absoluut een zeer goede upgrade-richting geweest", vertelt de coureur. "Maar tegelijkertijd hadden we uiteraard met nogal wat problemen te maken aan het begin die we moesten begrijpen en oplossen, en vervolgens uiteraard upgrades vinden en proberen de auto in een beter venster te krijgen." Verstappen doelt daarmee op de problemen met het rijgedrag en de balans waar de equipe in de openingsfase mee worstelde. Dankzij gerichte aanpassingen aan het chassis en de aerodynamica wisten de engineers de wagen een stuk beter bestuurbaar te maken en de coureurs weer het nodige vertrouwen te geven.

Succesvolle updates

Die progressie kende afgelopen zondag een absoluut hoogtepunt tijdens de Grand Prix van Bahrein op het Sepang International Circuit, waar Verstappen vanaf poleposition naar zijn eerste overwinning van het seizoen reed en daarmee meteen het allereerste succes boekte voor de nieuwe Red Bull-Ford Powertrains-krachtbron. Voor Verstappen laat deze triomf zien hoeveel terrein het team heeft goedgemaakt na de moeizame openingsfase. "Het is mooi om die vooruitgang te zien. Zag ik dit aankomen? Dat is altijd heel moeilijk te zeggen, maar dat we één race hebben kunnen winnen vanaf waar we aan het begin van het jaar stonden, vind ik absoluut indrukwekkend."