De burgerluchtvaartautoriteit van Singapore heeft een omvangrijk tijdelijk vliegverbod ingesteld rondom het Marina Bay Street Circuit ter voorbereiding op het raceweekend. Binnen deze zogeheten Temporary Restricted Area (TRA) mogen er tussen donderdag 8 oktober en de vroege ochtend van maandag 12 oktober absoluut geen drones, vliegers of kabelballonnen de lucht in.

Het besluit is genomen om zowel de veiligheid van de toeschouwers als die van de laagvliegende helikopters voor de internationale televisie-uitzendingen te waarborgen. Het zeventiende raceweekend van het Formule 1-seizoen, waar tevens de zesde en laatste sprintrace van het jaar wordt verreden, brengt flinke logistieke uitdagingen en strenge veiligheidsmaatregelen met zich mee in de Aziatische stadstaat. Naast de strikte beperkingen in het luchtruim zijn woensdagochtend al diverse toegangswegen rondom Marina Centre en de Padang afgesloten voor het verkeer; deze blijven dicht tot dinsdagochtend 13 oktober. Ondertussen houdt de organisatie ook de luchtkwaliteit nauwlettend in de gaten wegens aanhoudende smog door bosbranden op Sumatra, waarbij de Pollutant Standards Index inmiddels de categorie 'ongezond' heeft bereikt.

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Strikte luchtruimregels

De Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) handhaaft het vliegverbod vanaf de grond tot een hoogte van 4.000 voet (ongeveer 1.200 meter) boven zeeniveau. De afgebakende zone beslaat een groot aantal bekende plekken in de stad, waaronder Marina Bay Sands, Gardens by the Bay, Orchard Road, Little India, Chinatown, Tanjong Pagar en het sportcomplex in Kallang. Zonder een uitdrukkelijke en vooraf verleende ontheffing zijn alle particuliere en commerciële vluchten in dit gebied volledig verboden.

Forse sancties

Mensen die besluiten de regels rondom het stratencircuit aan hun laars te lappen, riskeren zware juridische stappen. De autoriteiten controleren tijdens de actieve baansessies scherp op ongeautoriseerde toestellen in het luchtruim. Het verbod is van kracht op donderdag van 14:00 tot 01:00 uur lokale tijd, op vrijdag van 15:00 tot 03:00 uur en op zowel zaterdag als zondag van 14:00 tot 03:00 uur in de volgende ochtend.

De instantie waarschuwt potentiële overtreders voor forse boetes en celstraffen: "Elke overtreding van deze voorschriften vormt een misdrijf onder sectie 14(3) van de Luchtvaartwet. Volgens sectie 14(4) van de wet kan een persoon die schuldig is aan een dergelijk misdrijf bij veroordeling aansprakelijk worden gesteld voor een boete van maximaal 50.000 Singaporese dollar of een gevangenisstraf van maximaal twee jaar, of beide, voor de eerste overtreding, en een boete van maximaal 100.000 Singaporese dollar of een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar, of beide, voor de tweede en volgende overtreding."