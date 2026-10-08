George Russell moet zondag tijdens de Singapore Grand Prix achteraan op de grid starten na een noodzakelijke motorwissel, maar de Mercedes-coureur weet al dat het niet bij deze ene straf zal blijven.

Russell verwacht later in het seizoen namelijk nóg een grid penalty te moeten incasseren, aangezien Mercedes een geplande motorupgrade nodig heeft om de resterende zeven wedstrijden door te komen. De officiële limiet staat op vier motoren per jaar, wat neerkomt op gemiddeld zes races per exemplaar. Door een motorstoring tijdens de voorgaande Grand Prix in Maleisië kon Russell echter niet met een oudere krachtbron blijven rijden tot de nieuwste specificatie gereed is. Die update is dit weekend in Singapore nog niet beschikbaar, terwijl Austin eerder gold als het beoogde moment voor de introductie.

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Onvermijdelijke tweede straf

Russell legt tegenover BBC uit dat het resterende programma een extra wissel onvermijdelijk maakt. "Je krijgt (een limiet van) vier motoren per seizoen, dus zes races per stuk, en we hebben nog zeven races te gaan. Dus ik zal nog een penalty nemen, dus ja, het is behoorlijk meedogenloos op dit moment."Russell wist op voorhand dat een sanctie eraan zat te komen, al was Singapore allerminst de plek waar hij die wilde incasseren. "Ik wist dat ik een penalty zou krijgen. Het plan was altijd om naar Austin te gaan, en uiteraard is Singapore de op één na moeilijkste baan om op in te halen op de kalender. Dus je zou het hier nooit willen doen." De Brit had bovendien geen bruikbare motoren meer over na eerdere technische tegenslagen. "Maar we hebben geen motoren vanwege alle verschillende storingen, dus er was geen motor waar ik eerder in het seizoen naar terug had kunnen keren. Met de storing moest ik het nemen."

Wachten op upgrade

Russell bevestigt dat de doorontwikkelde motor dit weekend nog niet voorhanden is en schetst het dilemma waar hij voor staat. "We hebben de (upgrade) dit weekend niet, en omdat er nog zeven races te gaan zijn, kun je ervoor kiezen om het risico te nemen en te hopen dat het zeven races meegaat, maar ook een prestatieverlies lijden (als de motor degradeert), of gewoon accepteren dat ik nog een penalty zal nemen." Naar verwachting wacht ook teamgenoot Kimi Antonelli een gridstraf zodra het team de nieuwe krachtbron introduceert; beide rijders kampten dit jaar immers met de nodige betrouwbaarheidsproblemen, terwijl Russell na zijn nulscore in Maleisië tegen een achterstand van 84 punten aankijkt ten opzichte van zijn stalgenoot.