Red Bull-coureur Max Verstappen heeft zich in de aanloop naar de Grand Prix van Singapore fel uitgesproken tegen het gebruik van de door de FIA goedgekeurde koelvesten. Isack Hadjar roept in navolging van zijn teammaat zelfs op tot het verbannen van de vesten.

De reactie volgt nadat het overkoepelende bestuursorgaan voor het tweede raceweekend op rij een officiële waarschuwing voor extreme hitte heeft uitgevaardigd, waarbij het kwik op het Marina Bay Street Circuit oploopt tot boven de 31 graden Celsius. Onder het geldende reglement hebben renstallen de mogelijkheid om een actief systeem in te bouwen dat gekoelde vloeistof door een speciaal vest laat circuleren. Het dragen hiervan is niet verplicht gesteld, al moeten rijders die afzien van het systeem ter compensatie extra ballast meenemen om een strategisch gewichtsvoordeel uit te sluiten. Om de verdere innovatie van de technologie te stimuleren, kent de federatie een kostenlimietvrijstelling toe van 38.000 pond indien het koelwater de volledige race koud blijft, aangevuld met een extra toelage van 57.000 pond voor een ergonomisch en comfortabel ontwerp.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen hekelt techniek

Verstappen maakt tegenover Crash direct duidelijk dat hij geen enkele meerwaarde ziet in de huidige uitrusting. "Voor mij is het niet nodig. Ja, het is heet, maar het is geen sauna. Met zo'n koelvest heb je van die stomme kabels in je auto, wat je bewegingsvrijheid gewoon beperkt. Zelfs als het anderhalf uur lang goed zou koelen, heb ik het niet nodig. Het werkt sowieso geen anderhalf uur. Ik heb in geen enkele raceklasse meegemaakt dat zoiets anderhalf uur lang blijft functioneren", verklaart de Limburger over de situatie. Binnen de Oostenrijkse renstal sluit Isack Hadjar zich aan bij de visie van zijn teamgenoot. De Franse rijder pleit zelfs voor een compleet verbod op dit soort ingrepen en laat daarover geen twijfel bestaan: "Ik vind dat het verboden moet worden. Het hoort immers zwaar te zijn."

Verdeeldheid op startgrid

De meningen over de betrouwbaarheid en de effectiviteit van de koelvesten lopen in de paddock sterk uiteen. Terwijl sommige coureurs wijzen op het fysieke voordeel tijdens slopende sessies, benadrukken anderen de technische mankementen en het gebrek aan comfort in de cockpit. George Russell liet weten waarom Mercedes vooralsnog geen gebruikmaakt van het concept: "Mercedes heeft besloten het systeem niet te gebruiken om de middelen volledig te richten op de ontwikkeling van de auto."

Fernando Alonso van Aston Martin sluit zich aan bij de gedachte dat de federatie coureurs niet moet dwingen. "Ik vind niet dat het de taak van de FIA is om dit door te drukken. Het reglement ligt er al en zij stellen de officiële temperaturen vast. Het is aan de teams en de voorkeuren van de rijders zelf. Je kunt je er zelfs ongemakkelijk door voelen in de wagen. Niemand kan dit verplichten; het is een keuze tussen coureur en team", zo laat de Spanjaard optekenen.

Beperkte werking vloeistof

Voor Charles Leclerc van Ferrari schuilt het voornaamste probleem vooral in de korte duur van het koelende effect tijdens de race. "Als ik een beter koelvest kan krijgen, neem ik dat direct. Zo'n vijftien tot twintig ronden werkt het prima, maar daarna heb je het de rest van de race net zo warm als zonder vest. Ik ben dankbaar voor die eerste twintig ronden, maar wanneer je vanaf halverwege zoveel vocht verliest en uitdroogt, lever je simpelweg in qua prestaties", legt Leclerc uit over de fysieke uitdaging. Franco Colapinto van Alpine laat het hulpmiddel op zijn beurt eveneens links liggen vanwege het comfort. "Het is heet, maar dat is de autosport altijd geweest. Het is goed dat we een keuze hebben, maar persoonlijk vind ik het oncomfortabel en daarom draag ik het niet."