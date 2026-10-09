Oscar Piastri is van mening dat de recente krachtsverhoudingen in de Formule 1 behoorlijk zijn veranderd en wijst een specifiek upgradepakket aan als de reden voor de wederopstanding van Red Bull Racing. De 24-jarige coureur van McLaren laat tijdens een mediasessie in aanloop naar de Grand Prix van Singapore weten dat de Oostenrijkse renstal zich weer naast Mercedes aan het front heeft gemeld.

Die ommekeer werd zichtbaar rond het raceweekend in Bakoe, waar Red Bull nieuwe onderdelen op de auto schroefde. Volgens Piastri is het effect daarvan overduidelijk en heeft de concurrentie daarmee een flinke stap gezet. "Wat Red Bull in Bakoe ook op de auto heeft gezet, het moet duidelijk iets groots zijn geweest", vertelt hij openhartig over de geboekte vooruitgang van het team rondom Verstappen.

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Verstappen en Red Bull onder de radar

Piastri legt uit dat de werkelijke snelheid van Max Verstappen tijdens recente races voor de buitenwereld deels verborgen bleef door externe omstandigheden. Op het Sepang International Circuit in Maleisië ging de Nederlander er uiteindelijk met de zege vandoor, terwijl de McLaren-coureur als zesde over de finishlijn kwam. "Ik denk dat hun tempo door hun kwalificatiepositie en de motorproblemen van Max in Bakoe een beetje onder de radar bleef. Hij zette George Russell aan het einde van de race natuurlijk al onder druk, maar als hij vooraan was gestart, had hij dat de hele race kunnen doen", klinkt het.

De prestaties in Maleisië lieten voor de Australiër dan ook geen enkele twijfel over wie er momenteel over het beste pakket beschikt. "In Maleisië waren hij en zijn bolide duidelijk de sterkste combinatie", vervolgt Piastri over de Red Bull-kopman.

Mercedes als maatstaf en achtervolgers in de verdrukking

Piastri stelt vast dat de pikorde vooraan op de grid opnieuw flink is opgeschud naarmate het seizoen vordert. Waar Mercedes lange tijd domineerde en met 556 punten de leiding in het constructeurskampioenschap stevig in handen heeft, heeft Red Bull weer direct de aansluiting gevonden. McLaren wisselt volgens hem vooral stuivertje met Ferrari als het gaat om de overige topposities.

"Ik denk dat de concurrentie om ons heen dus zeker progressie boekt. Wij en Ferrari wisselen elkaar een beetje af, maar Mercedes is het hele seizoen al het dominante team geweest. Red Bull heeft zich daar de afgelopen weken bijgevoegd", legt Piastri uit. De coureur vond het wedstrijdbeeld tijdens de afgelopen race overigens opvallend: "Mercedes is het hele seizoen al erg sterk geweest. Met de lange rechte stukken in Bakoe was het geen grote verrassing dat ze daar zo snel waren. Maar als je kijkt naar het aantal rechte stukken in Maleisië vond ik het juist verrassend dat ze daar niet sneller waren."

Zorgen bij McLaren richting Marina Bay

Piastri kijkt met gemengde gevoelens vooruit naar het raceweekend op het Marina Bay Street Circuit in Singapore, waar teamgenoot Lando Norris net als hijzelf op zoek moet naar punten. Hoewel Norris eerder dit seizoen wist te zegevieren in Hongarije en Zandvoort dankzij een upgrade voor de MCL40, heeft de Britse renstal het de voorbije periode een stuk lastiger gekregen. De lay-out van het stratencircuit lijkt dan ook niet in het voordeel van McLaren te werken.

"Langzame bochten zijn dit jaar niet ons sterkste punt geweest, en stratencircuits eigenlijk ook niet. Ik heb daarom niet direct heel hoge verwachtingen", geeft Piastri toe over de uitdaging in Singapore. De opzet van het weekend kan wellicht nog voor een verrassing zorgen. "Omdat het een sprintweekend is, zijn er misschien weer kansen om iets voor elkaar te krijgen. Bovendien is het asfalt hier behoorlijk glad, omdat een groot deel van het circuit een paar jaar geleden opnieuw is geasfalteerd. Misschien kan dat ons nog wat brengen. De verschillen zijn echter altijd wel klein. Als we sneller zijn dan andere teams, zal dat nooit met een flinke marge zijn."