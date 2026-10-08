Lewis Hamilton heeft het opgenomen voor de strategische afdeling van Ferrari na de storm van kritiek rondom de bandenkeuze in Maleisië. Het team uit Maranello begon de race op een nat circuit op slicks, waardoor zowel de Brit als teamgenoot Charles Leclerc direct flink wat plekken verloren.

Volgens de zevenvoudig wereldkampioen lag de uiteindelijke beslissing niet uitsluitend bij de tactici en beging titelrivaal McLaren dezelfde fout, zonder dat daar met eenzelfde maatstaf naar werd gekeken. De wedstrijd op het Sepang International Circuit, die op de kalender stond als de verplaatste Bahrain Grand Prix, kende een hectische openingsfase. Vanaf de tweede startplek zag de 41-jarige Hamilton de coureurs op profielbanden direct aan de horizon verdwijnen, terwijl Leclerc vanaf P4 eveneens wegzakte op het vochtige asfalt. Via een sterke inhaalrace wisten beide rijders de schade uiteindelijk nog behoorlijk te beperken: Hamilton pakte met een derde plek zijn zevende podiumplaats van het jaar, met Leclerc vlak achter zich op positie vier.

Artikel gaat verder onder video

Gezamenlijke beslissing

Hamilton legt tegenover Sky Sports F1 uit dat de keuze op de startgrid een gezamenlijk besluit was van de voltallige pitmuur. "Het ligt niet aan de strategen", reageert de coureur fel op de kritiek die het team te verduren kreeg. "Helaas krijgt mijn strategieteam de volle laag, maar die call kwam eigenlijk helemaal niet van de strateeg. De call is het resultaat van een gezamenlijke samenwerking. Fred Vasseur, Matteo Togninalli, ikzelf en mijn engineer nemen die beslissing met elkaar. We bespreken het en gooien al onze input, ideeën en informatie op één hoop, of dat nu goed uitpakt of niet."

McLaren

Hamilton erkent dat zijn eigen gevoel voorafgaand aan de start een andere richting op wees, maar dat hij toch meeging in het collectieve overleg van het team. "Ik liep de pitstraat in en zei dat het nat was. Ik ging naar de pitmuur en zei dat het nat was. Daarna kwam ik terug in de garage en zei ik: jongens, we moeten op intermediates staan. Vervolgens brengt iedereen een ander perspectief in. Als drie man je een ander beeld voorspiegelen, raak je daar uiteindelijk door overtuigd en ga je mee in hun suggestie. Zo werk je als een team. Je hoopt dat drie man het vaker bij het juiste eind hebben dan één, maar in sommige situaties blijkt het omgekeerde waar en had je naar je onderbuikgevoel moeten luisteren. Om een of andere reden krijgen wij als team veel meer kritiek te verwerken dan ieder ander", stelt Hamilton vast over de ontstane ophef. "McLaren nam exact hetzelfde besluit en niemand zei er ook maar iets over. Zij kwamen weg met een of ander excuus. McLaren maakte dezelfde fout en dezelfde inschatting. Het was uiteindelijk gewoon een misser."