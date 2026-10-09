Hoe laat begint vandaag het sprintraceweekend in Singapore?

Het Formule 1-seizoen gaat vandaag verder met het raceweekend van de Grand Prix van Singapore op het Marina Bay Street Circuit, waar de coureurs tijdens de zeventiende ronde van het wereldkampioenschap te maken krijgen met een sprintweekend.

Het is voor het eerst dat het evenement onder kunstlicht in de Aziatische stadstaat wordt afgewerkt met het sprintformat, wat direct grote gevolgen heeft voor de voorbereidingstijd van de teams. Door de aanwezigheid van de korte zaterdagrace hebben de renstallen slechts één vrije training van zestig minuten om de afstelling te bepalen, waarna de bolides al voor de sprintkwalificatie onder parc fermé-regels verdwijnen.

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Sprintformat in Singapore

Voor Max Verstappen en zijn concurrenten brengt het aangepaste schema de nodige tactische kopzorgen met zich mee op de 4,927 kilometer lange omloop met negentien bochten. Het hobbelige asfalt en de extreme hitte maken Singapore traditioneel tot een van de zwaarste beproevingen op de kalender, waardoor het ontbreken van meerdere oefensessies de foutmarge tot een minimum beperkt. Verstappen, die afgelopen zondag in Maleisië zijn eerste zege van het jaar veiligstelde voor Red Bull Racing, jaagt dit weekend tijdens zijn 250ste Grand Prix-start op zijn allereerste triomf op Marina Bay.

De beperkte baantijd raakt ook het fabrieksteam van Mercedes, dat voorafgaand aan het weekend met een gesplitste configuratie aan de start verschijnt om recente aerodynamische vraagtekens te analyseren. George Russell, die hier vorig jaar nog poleposition en de overwinning opeiste, weet daarnaast dat hij aan een flinke inhaalrace moet beginnen. Na een motorgerelateerde uitvalbeurt in Sepang incasseert Russell een gridstraf voor de hoofdrace op zondag vanwege de montage van zijn vijfde krachtbron, al heeft die sanctie geen invloed op zijn startpositie voor de sprintrace op zaterdag.

Sessies en tijdschema

Het programma op de baan start vanochtend met de enige vrije training om 10:30 uur Nederlandse tijd, waarna de coureurs om 14:30 uur alweer in actie komen voor de sprintkwalificatie. Zaterdag volgt om 11:00 uur de sprintrace over honderd kilometer, waarin de eerste WK-punten van het weekend worden verdeeld, voordat om 15:00 uur de reguliere kwalificatie voor de hoofdrace op het programma staat. De Grand Prix van Singapore over 62 ronden gaat zondagmiddag om 14:00 uur van start onder de spotlights.

Vrijdag 9 oktober

10:30 uur Vrije Training 1

14:30 uur Sprintkwalificatie

Zaterdag 10 oktober

11:00 uur Sprintrace

15:00 uur Kwalificatie

Zondag 11 oktober

14:00 uur: Grand Prix van Singapore