FIA grijpt in na zorgen over veiligheid, Antonelli geïrriteerd na actie Verstappen | GPFans Recap

Na de bijzondere F1 Grand Prix van Bahrein in Maleisië, is het vanaf vandaag tijd voor de Grand Prix van Singapore, die zoals altijd aanving met de traditionele mediadag! En in deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

De Grand Prix van Singapore vangt dit weekend aan en is vandaag begonnen met de officiële mediadag. In de ochtend kwam er al een bericht dat de teams en coureurs dit weekend rekening moeten houden met extreme hitte en men heeft dan ook een officiële heat hazard uitgeroepen. Ondertussen liet Max Verstappen zich uit over Ferrari en hoorden we George Russell over zijn gridstraf dit weekend.

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FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden tijdens F1-weekend Singapore

De FIA heeft een Heat Hazard afgegeven voor het aanstaande raceweekend in Singapore. Dit betekent dat er vanwege de extreem hoge temperaturen op het Marina Bay Circuit een aantal veiligheidsmaatregelen worden genomen. Lees hier het hele artikel over de ingreep van de FIA.

Verstappen valt niet voor romantiek rondom Ferrari: "Ik wil alleen maar winnen"

Max Verstappen hecht weinig waarde aan de romantiek rondom het merk van Ferrari. Als de Nederlander ooit de overstap zou maken naar de Italiaanse grootmacht, is dat omdat ze daar bij uitstek de snelste auto hebben. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Max Verstappen.

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Antonelli geïrriteerd na inhaalactie Verstappen: "Maar hij deed het gewoon veel beter"

Andrea Kimi Antonelli heeft gemengde gevoelens overgehouden aan het gevecht om de leiding tijdens de Grand Prix van Bahrein. De jonge coureur van Mercedes pakte bij de start meteen de koppositie, maar moest na afloop van een safety car-fase toezien hoe Max Verstappen ervandoor ging met de zege. Hoewel Antonelli baalt van de inhaalactie, is hij tegelijkertijd diep onder de indruk van de manier waarop de Nederlander zijn bolide onder controle hield. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Kimi Antonelli.

Piquet steunt kritiek Verstappen: "Waarom zit Hadjar zo dicht bij Max in de buurt?"

Nelson Piquet Jr. kan zich uitstekend vinden in de felle kritiek die Max Verstappen heeft geuit op het huidige technische reglement van de Formule 1. De voormalig coureur deelt de zorgen van de Nederlander rond de complexe aandrijflijnen en het gebruik van actieve aerodynamica, en stelt dat eenvoudiger opgezette wagens de sport juist aantrekkelijker maken. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Nelson Piquet Jr.

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Russell bevestigt na straf in Singapore extra grid penalty: 'Behoorlijk meedogenloos'

George Russell moet zondag tijdens de Singapore Grand Prix achteraan op de grid starten na een noodzakelijke motorwissel, maar de Mercedes-coureur weet al dat het niet bij deze ene straf zal blijven. Lees hier het hele artikel over de geïrriteerde George Russell.