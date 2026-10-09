Max Verstappen is in aanloop naar het raceweekend in Singapore getrakteerd op een bijzondere verrassing door zijn werkgever Red Bull Racing. In de pitbox op het Marina Bay Street Circuit werd de Nederlandse coureur door zijn monteurs en crewleden opgewacht met een taart om stil te staan bij zijn 250ste Grand Prix-start in de koningsklasse.

De viervoudig wereldkampioen bleek vooraf van niets te weten en keek dan ook verbaasd op toen het gebak plotseling werd aangedragen. Naast het bereiken van de fraaie mijlpaal van 250 optredens stond de feestelijke actie tevens in het teken van zijn 29ste verjaardag, die hij op 30 september vierde.

Artikel gaat verder onder video

Verrassingsmoment voor Max Verstappen in de garage

Max Verstappen wist zichtbaar niet wat hem overkwam toen de voltallige renstal zich om hem heen schaarde met het presentje. "Wauw! Dat is geweldig", zo reageert Verstappen enthousiast op de geste. De Limburger bekeek het gebak met een brede glimlach en gaf ruiterlijk toe dat het initiatief van zijn monteurs hem volkomen overviel: "Weet je wat grappig is? Ik had helemaal geen idee dat dit de 250ste race was."

Verstappen genoot met volle teugen van het moment en de sfeer binnen de garage, waarbij hij de feestvreugde direct wilde delen met de aanwezige staf. "De taart ruikt goed! Wil je een stukje proberen?", vroeg hij lachend aan een van zijn monteurs terwijl de voorbereidingen op het weekend verdergingen. De renstal schonk eerder in Maleisië ook al aandacht aan de verjaardag van Verstappen en diens teamgenoot Isack Hadjar.

Nieuw vertrouwen na zege met eigen Ford-krachtbron

Max Verstappen reist met het nodige vertrouwen af naar het Marina Bay Street Circuit na zijn recente triomf tijdens de Grand Prix van Bahrein, een race die werd verreden op het circuit van Sepang in Maleisië. Die overwinning betekende niet alleen zijn eerste zege van het huidige seizoen, maar markeerde bovendien het allereerste succes voor het team sinds het aantreedt met een eigen krachtbron die in samenwerking met Ford is gebouwd. Max Verstappen in actie met zijn Red Bull Racing-bolide tijdens een Formule 1-race.

Kijkend naar de tussenstand om het wereldkampioenschap bezet Verstappen momenteel de gedeelde vijfde positie met een puntentotaal van 188, precies evenveel als regerend kampioen Lando Norris. Aan kop van het veld gaat Mercedes-coureur Kimi Antonelli met 320 punten, terwijl diens teamgenoot George Russell beslag legt op de tweede plek in de titelstrijd.