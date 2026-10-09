James Vowles probeert in de Formule 1 steun te vinden voor een flinke hervorming van de financiële reglementen. De Williams-teambaas pleit voor een zogeheten 'inhaalmechanisme'. Volgens hem zorgt het huidige budgetplafond er namelijk voor dat kleinere renstallen vast blijven zitten in een achterstand. De Formule 1 en de FIA staan achter het plan om de sportieve balans weer te herstellen, maar in de paddock stuit het initiatief toch op weerstand.

Het idee achter het voorstel is dat achterblijvende teams meer financiële ruimte krijgen om hun faciliteiten te moderniseren. Onder de huidige regels moeten kapitaaluitgaven voor upgrades aan de fabriek uit dezelfde pot komen als de reguliere kosten voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van de auto's. Vowles noemt deze situatie dan ook een 'cost cap trap'. Formaties die met verouderde infrastructuur werken, kunnen daardoor nooit het gat dichten naar de topteams, aangezien die al honderden miljoenen in hun apparatuur hebben gepompt voordat de budgetcap werd ingevoerd.

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Verdeeldheid op de grid: voorstanders versus Haas

Zowel Formula One Management als de internationale autosportbond steunt het voorstel om de regels open te breken, meldt The Race. "Het is voor het sportieve goed. Ze zijn het er volledig over eens dat dit de richting is die we op moeten", benadrukte Vowles.

Maar onder de deelnemers is ondertussen een duidelijke scheidslijn ontstaan tussen teams die hervormingen eisen, en teams die vasthouden aan het huidige systeem. Williams trekt hierin samen op met Audi, Aston Martin, Alpine en nieuwkomer Cadillac. Deze formaties willen dat de investeringsruimte voor faciliteiten flexibel gekoppeld wordt aan sportieve prestaties of WK-punten, zodat achterblijvers niet structureel op achterstand worden gehouden.

Aan de andere kant verzet Haas zich juist tegen aanpassingen aan het kostenplafond. De Amerikaanse renstal vindt dat het huidige stelsel prima werkt. Omdat Haas met een compacter operationeel model opereert en structureel minder uitgeeft dan het maximale budgetplafond toestaat, is het team bang dat een verruiming van de investeringsregels het gat naar de concurrentie alleen maar groter zal maken.

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Waarom Red Bull cruciaal is voor invoering in 2027

De politieke strijd bereikt binnenkort een belangrijk moment tijdens de eerstvolgende vergadering van de F1 Commission. Om de wijzigingen al voor het seizoen van 2027 te kunnen doorvoeren, is de steun nodig van minimaal zes van de elf teams. Als de invoering wordt uitgesteld tot 2028, is de instemming van vier teams al voldoende. Het blok van voorstanders telt momenteel vijf formaties, waardoor er voor 2027 nog precies één stem ontbreekt om de vereiste meerderheid te halen.

In deze situatie zijn alle ogen gericht op Red Bull. De stem van zusterteam Racing Bulls hangt direct af van het oordeel van de leiding in Milton Keynes. James Vowles rekent erop dat de Oostenrijkse renstal het voordeel ziet van extra bestedingsruimte voor het juniorteam. "Ik denk eigenlijk dat Red Bull hier verstandig in is. Ze hebben de mogelijkheid om te investeren in hun zusterteam, de waarden stijgen, en waarom zou je niet willen dat het competitiever is met meer beschikbare middelen? Maar dat exacte gesprek heeft nog niet plaatsgevonden."