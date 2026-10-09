Sainz maakt zich zorgen over gezondheid F1-coureurs door smog in Singapore

Carlos Sainz maakt zich zorgen over de luchtkwaliteit in aanloop naar het raceweekend in Singapore. Volgens de Spaanse coureur van Williams zijn de omstandigheden verre van ideaal door de dichte rook die over de stad trekt. De nevel is het gevolg van grootschalige bos- en landbouwbranden op de Indonesische eilanden Sumatra en Kalimantan, waardoor de meetwaarden van de luchtkwaliteit naar een ongezond niveau zijn gestegen.

Het levert een extra uitdaging op tijdens de zeventiende ronde van het wereldkampioenschap op het Marina Bay Street Circuit. Het National Environment Agency (NEA) in Singapore meldt dat de Pollutant Standards Index (PSI) in alle vijf de regio's van het eiland boven de grens van 100 is uitgekomen, met cijfers tussen de 101 en 160 en zelfs een piek van 184 in het centrale deel. Desondanks gaat de organisatie ervan uit dat het programma rondom de Singapore Grand Prix gewoon volgens schema kan worden afgewerkt.

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Sainz over luchtkwaliteit en richtlijnen

Sainz laat optekenen dat de situatie direct te voelen is op en rond het circuit. "Ik heb er een beetje over gelezen. Het voelt op dit moment niet als de gezondste plek om te ademen, gezien de hoeveelheid vervuiling van de branden in Indonesië", vertelt de coureur in gesprek met RacingNews365. De officiële instructie van de lokale autoriteiten is om zware fysieke inspanningen buiten zoveel mogelijk te vermijden. Hij benadrukt dat de coureurs simpelweg moeten varen op het oordeel van de instanties: "In dit soort gevallen volgen we altijd wat de autoriteiten zeggen. En als de autoriteiten zeggen dat het goed is om buiten te sporten, zoals we nu doen, wat ik niet zeker weet of ze dat zeggen..."

Vergelijking met uitlaatgassen en autosport

Sainz relativeert de situatie vervolgens door te kijken naar wat coureurs normaal gesproken al binnenkrijgen in hun vak. "Het is sowieso al een grappige sport", legt hij uit. "Als we racen, ademen we de uitlaatgassen van de auto voor ons in. Dat doen we al sinds we elf of twaalf jaar oud waren." De Williams-coureur ziet dan ook een zekere tegenstrijdigheid in het wereldje. "Dus het is discutabel of het een gezonde of ongezonde sport is, maar we doen het; we vinden het leuk. Het ruikt heerlijk. Ik hou tenminste van de geur van brandstof. De rooklucht is duidelijk een ander verhaal, maar we moeten afgaan op wat de autoriteiten zeggen", zo klinkt het uit de mond van Sainz.

Zware omstandigheden op Marina Bay Street Circuit

Voor de coureurs in de Formule 1 komen de problemen met de luchtkwaliteit bovenop de toch al loodzware omstandigheden in Singapore. Naast de rook is er sprake van een tropische hitte van zo'n 32 graden en een torenhoge luchtvochtigheid, waardoor de FIA voor dit weekend een zogeheten heat hazard heeft afgegeven. De autosportbond en Formula One Management houden de situatie en de metingen nauwlettend in de gaten. Omdat de cijfers binnen de veilige marges vallen om te kunnen racen, worden er vooralsnog geen onderbrekingen van het programma verwacht.