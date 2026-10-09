Red Bull-coureur Max Verstappen ziet in teamgenoot Isack Hadjar een serieuze kandidaat om hem in de toekomst op te volgen bij de Oostenrijkse renstal. Zeker omdat hij natuurlijk een stuk eerder zal stoppen dan zijn Franse teamgenoot.

De Limburger benadrukt dat hij zelf niet tot in de eeuwigheid actief zal blijven in de Formule 1 en spreekt lovend over de stappen die zijn jongere collega zet. Waar Verstappen jarenlang gold als het jonge boegbeeld van het team, zorgt de aanwezigheid van Hadjar nu voor een opmerkelijke gewaarwording, omdat de nieuwe generatie nadrukkelijk op de deur klopt.

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Jongere teamgenoot

In gesprek met Canal+ gaat Verstappen dieper in op de dynamiek met zijn nieuwe buurman in de pitbox. "Isaac is nog een erg jonge kerel en hij maakt al een tijdje deel uit van het Red Bull-programma. Zelfs toen hij nog geen Formule 1 reed, was hij al bij sommige races aanwezig. Hij heeft geluisterd en gevolgd. Dus ik begin me langzaam een beetje oud te voelen, met een teamgenoot die een paar jaar jonger is", aldus Verstappen.

Filosofie Red Bull

Volgens Verstappen past de situatie perfect binnen het DNA van het opleidingstraject, dat er altijd op gericht is geweest om vers bloed klaar te stomen voor de top. De regerend wereldkampioen beseft dan ook goed dat het team tijdig moet anticiperen op de toekomstige bezetting. "Maar dat is een normaal proces en dat is, denk ik, ook waar je als team naar op zoek moet zijn, toch? Want ik blijf niet voor altijd racen. En op een gegeven moment heb je natuurlijk nieuw talent nodig dat het team binnenkomt om te proberen het op een gegeven moment over te nemen, en ik denk dat dat altijd een beetje de manier is waarop Red Bull werkt. Je probeert altijd nieuw talent te vinden en ik denk dat dat nog lang zal doorgaan", legt Verstappen uit.

Toekomstige opvolging

De samenwerking met Hadjar bevalt Verstappen tot dusver uitstekend. De jonge Fransman, die zijn verblijf bij de hoofdmacht inmiddels verlengd zag tot en met 2027, maakt volgens Verstappen een sterke indruk op de werkvloer. Gevraagd of Hadjar op termijn het stokje definitief van hem kan overnemen, klinkt de kopman dan ook hoopvol: "Ja, als teamgenoot is hij geweldig geweest. Hij is echt nog maar net begonnen, maar het is heel fijn. Nou, dat hoop ik. Zoals ik al zei, ik race hier niet voor altijd, dus op een gegeven moment heeft hij een paar jaar minder ervaring dan ik, dus hopelijk kan hij nog wat langer blijven."