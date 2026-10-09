We zitten om 14:30 uur klaar voor de sprintkwalificatie op het Marina Bay-stratencircuit. De F1 Grand Prix van Singapore wordt voor de 25e keer gehouden en voor de zeventiende keer op deze locatie, en het is de zeventiende wedstrijd van het wereldkampioenschap van 2026. In de eerste en enige vrije training was George Russell het snelst, maar Max Verstappen was de best geklasseerde coureur die niet op de softs had gereden. Wie pakt de pole position voor de zaterdagsrace in Singapore? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.
LIVE | Sprintkwalificatie Grand Prix van Singapore
Sprintpole voor Max
Max Verstappen pakt de pole position voor de Sprint in Singapore met een 1:31.156 voor George Russell, Charles Leclerc en de McLarens. De andere Red Bull van Isack Hadjar eindigt als negende achter Lewis Hamilton, Kimi Antonelli en Liam Lawson.
De Sprint start op zaterdag om 11:00 uur Nederlandse tijd en uiteraard zijn we er dan weer bij. Tot dan!
Russell op voorste rij, Antonelli nergens te vinden
George Russell zet een 1:31.276, wat goed is voor de tweede plaats. Kimi Antonelli vindt een kleine verbetering, maar hij is een halve seconde langzamer dan zijn Mercedes-teamgenoot. De kampioenschapsleider komt niet verder dan P7.
Leclerc verbetert, maar Verstappen gaat nog harder
Charles Leclerc leek eventjes iets zekerder van de pole met een 1:31.399, maar Max Verstappen gaat er in zijn eerste en enige poging met 0.243 seconden onderdoor!
Hamilton verliest een beetje in sector 2 en 3
Na een briljante eerste sector glijdt hij een beetje door de tweede en derde sector. Lewis Hamilton pakt met een 1:31.702 de derde tijd, 0.134 seconden achter zijn Ferrari-teamgenoot.
Leclerc richting P1
Charles Leclerc gaat 0.019 seconden rapper dan Lando Norris en pakt voorlopig de pole position. Maar Hamilton begint de eerste sector met paars en Max Verstappen moet nog komen...
McLaren verslaat Mercedes in openingsfase
Lando Norris opent SQ3 met een 1:31.587 voor teamgenoot Oscar Piastri, terwijl George Russell een kwartseconde en Kimi Antonelli een halve seconde tekortkomen op de McLarens. De Ferrari's beginnen nu pas aan hun ronde, terwijl de Red Bulls, Liam Lawson en Pierre Gasly nog binnen staan met drie minuten op de klok.
SQ3 van start
SQ3, de sessie van acht minuten met de top tien, is begonnen. Coureurs mogen maar één setje van de nieuwe softs gebruiken.
Top tien door naar SQ3
- Leclerc
- Hamilton
- Norris
- Russell
- Verstappen
- Hadjar
- Antonelli
- Piastri
- Lawson
- Gasly
Afvallers na SQ2
Franco Colapinto gaat dan toch niet door naar SQ3. Samen met Nico Hülkenberg, Ollie Bearman, Gabriel Bortoleto, Fernando Alonso en Esteban Ocon gaat hij niet door.
Russell gaat tóch door
Franco Colapinto lijkt eventjes George Russell te elimineren, maar de Mercedes-coureur verbetert dan toch en gaat richting de vierde stek.
Verbeteringen vanuit de gevarenzone...
Isack Hadjar gaat van P11 naar P5 en er komen persoonlijke verbeteringen aan. George Russell maakt een foutje en zakt terug naar P9, terwijl de vlag valt voor SQ2.
Gevarenzone SQ2
Richting de slotfase staan Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto, Fernando Alonso, Franco Colapinto, Esteban Ocon en Ollie Bearman in de gevarenzone.
Ferrari en Norris komen naar voren
Charles Leclerc klokt halverwege SQ2 de snelste tijd met een 1:32.457, een tiende voor ploegmaat Lewis Hamilton. Lando Norris komt slechts een honderdste tekort op zijn landgenoot, maar komt wel netjes door als derde. De top drie is zo onder Max Verstappen en Kimi Antonelli gedoken. George Russell zakt terug naar P8 achter Oscar Piastri en Pierre Gasly.
Verstappen opent SQ2 als snelste
Max Verstappen begint het tweede kwalificatiegedeelte met een 1:32.724, meer dan drie tienden voor Kimi Antonelli. Pierre Gasly schuift op naar de derde positie tussen de Mercedessen. Ook Liam Lawson op P5 zit er goed bij.
SQ2 eindelijk begonnen
De sessie van tien minuten met de top 16-coureurs is eindelijk van start gegaan. Opnieuw moeten de mediums gebruikt worden.