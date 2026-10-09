Max Verstappen pakt de pole position voor de Sprint in Singapore met een 1:31.156 voor George Russell, Charles Leclerc en de McLarens. De andere Red Bull van Isack Hadjar eindigt als negende achter Lewis Hamilton, Kimi Antonelli en Liam Lawson.

De Sprint start op zaterdag om 11:00 uur Nederlandse tijd en uiteraard zijn we er dan weer bij. Tot dan!