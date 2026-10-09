Hamilton probeert Verstappen straf aan te smeren: FIA kijkt naar incident

We zijn onderweg met het raceweekend van de Grand Prix van Singapore en momenteel wordt de sprintkwalificatie afgewerkt onder de kunstlichten van Marina Bay. Lewis Hamilton is daarin niet tevreden met Max Verstappen en probeert hem via de boardradio een straf aan te smeren.

De start van de sprintracekwalificatie is een behoorlijk rommeltje met onder meer Sergio Pérez die crashte, waardoor er gele vlaggen uithingen en later de rode vlag gewapperd werd. Tijdens die eerdere gele vlagsituatie zou Verstappen een overtreding begaan hebben volgens Hamilton. De Brit rapporteerde dat zijn rivaal hem passeerde onder het inhalen van de gele vlag, wat hem op een straf zou kunnen komen te staan als de FIA hem na een onderzoek schuldig zou bevinden. Het motorsportorgaan heeft het incident genoteerd en heeft inmiddels laten weten dat Verstappen zich na afloop van de sessie moet melden.