Antonelli grapt over herboren Verstappen: "Dan moeten we het circuit evacueren"

Kimi Antonelli heeft in aanloop naar het raceweekend in Singapore met een gezonde dosis humor gereageerd op de kwaliteiten van Max Verstappen in de regen. De Italiaanse klassementsleider van Mercedes AMG Petronas kreeg de vraag voorgelegd wat er gebeurt als het weer net zo omslaat als afgelopen zondag in Maleisië, en grapte dat het hele veld de baan dan maar beter kan ontruimen.

Het Formule 1-circus maakt zich op het Marina Bay Street Circuit op voor een sprintweekend, waarbij de weersomstandigheden in Zuidoost-Azië traditiegetrouw een onvoorspelbare factor zijn. Afgelopen zondag wist Verstappen namens Red Bull Racing onder kletsnatte omstandigheden op Sepang zijn eerste overwinning van het seizoen op te eisen. Antonelli kwam daar als tweede over de streep, maar beseft maar al te goed dat hevige regenval de verhoudingen flink overhoop kan gooien in het voordeel van de ervaren Nederlander.

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Antonelli grapt over evacuaties en jetski's

Gevraagd naar de kans op een nieuwe moessonbui in Singapore en het mogelijke gat naar regenspecialist Max Verstappen, toont Kimi Antonelli zich gevat. "Als dat wel zo is, hebben we volgens mij een probleem. Ik denk dat we het circuit dan moeten evacueren... Of we moeten met boten gaan racen... Nee, een jetski zou een beter idee zijn", lacht de coureur. De jonge Italiaan bevindt zich desondanks in een uitstekende uitgangspositie in het kampioenschap. Antonelli voert de stand bij de coureurs aan met 320 punten, waarmee hij een voorsprong van 84 punten heeft op stalgenoot George Russell, die op 236 punten staat. Verstappen bezet momenteel de zesde plaats met 188 punten, een gelijk aantal met Lando Norris.

Uitdagingen voor Mercedes AMG Petronas in Singapore

Ondanks de riante leiding op de rest van het veld verloopt de voorbereiding op het raceweekend voor Mercedes AMG Petronas allerminst soepel. George Russell moet op Marina Bay enkele plaatsen achteruit op de startgrid vanwege een straf voor het overschrijden van het maximale aantal motoronderdelen. Daarnaast heeft de FIA het onderzoek naar de softwareproblemen die op Sepang leidden tot vermogensverlies afgerond, waarbij de tijdelijke ingreep ook tijdens deze Grand Prix nog van kracht blijft.

Met het aanbreken van het slotstuk van het seizoen staat de renstal uit Brackley op een totaal van 556 punten bij de constructeurs, gevolgd door Ferrari met 405 punten en McLaren met 316 punten. Red Bull Racing bezet de vierde positie met 298 punten.