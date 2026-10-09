Verstappen zesde in eerste en enige vrije training Singapore, Russell het snelst

George Russell heeft de eerste en enige vrije training in aanloop naar de Grand Prix van Singapore als snelste afgesloten. De Mercedes-coureur klokte een 1:32.274 en bleef daarmee de concurrentie voor. Charles Leclerc en Lando Norris completeerden de top drie.

De Formule 1-karavaan is neergestreken in Singapore, waar het Marina Bay Circuit dit weekend opvallend genoeg het decor vormt voor een sprintweekend. Dit betekent slechts één vrije training, waarna er later vandaag direct gekwalificeerd wordt voor de sprintrace van zaterdag. Daarmee belooft het een uitdagend weekend voor de coureurs te worden. Naast dat het stratencircuit geen enkele marge voor fouten biedt, zijn de temperaturen - zoals vrijwel altijd in Singapore - torenhoog. Op alle drie de dagen stijgt het kwik ver boven de dertig graden Celsius. De FIA heeft daarom een heat hazard afgegeven, wat betekent dat de coureurs onder andere koelvesten moeten dragen. Bij het vrijgeven van de baan was het asfalt opgewarmd tot 52 graden Celsius.

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Rustige start op de harde band

Vrijwel het volledige veld stormde direct naar buiten bij het aanspringen van de groene lampen. Met slechts zestig minuten aan trainingstijd, is het voor de teams van groot belang om zo snel mogelijk de juiste afstellingen te vinden. Het eerste deel van de training stond in het teken van langere runs op de harde band. Bij Isack Hadjar ging dat nog niet vanzelf: "Het is echt niet normaal hoe vaak ik de grond raak. Ik heb totaal geen vertrouwen om te pushen!", klonk het gefrustreerd. Na de eerste tien minuten was de snelste tijd in handen van Charles Leclerc met een 1:35.209, gevolgd door Lando Norris (+0.028), Lewis Hamilton (+0.203), Kimi Antonelli (+0.251) en Hadjar (+0.295).

Rondetijden worden aangescherpt

Zowel de baan als de coureurs werden in hoog tempo sneller. Leclerc verbeterde zijn eigen snelste tijd met een 1:33,969, terwijl ook de rest van de top vijf in hoog tempo sneller ging. Verstappen meldde zich na een kleine twintig minuten voor het eerst in de top vijf. Ruim negen tienden achter de tijd van Leclerc positioneerde de Red Bull Racing-coureur zich op de vijfde plaats. Antonelli ging vervolgens weer sneller met een 1:33.830. Daarmee was de top vijf halverwege de sessie Antonelli, Russell, Leclerc, Hadjar en Norris. Op dit punt trokken veel rijders terug naar de garage, om een ander programma in het tweede deel van de training af te werken.

In de laatste twintig minuten waren er problemen voor Nico Hülkenberg. Bij het uitrijden van de pitstraat leek de motor van de Audi-coureur de geest te geven, waarna hij tot stilstand kwam bij het uitkomen van de pitstraat. De virtual safety car werd in werking gesteld, zodat marshals de bolide achterwaarts terug de pitstraat in konden rollen. Op dit punt reed vrijwel het hele veld nog altijd op de harde band. Alleen Vatteri Bottas en Sergio Pérez verreden een groot deel van de training op de mediums.

Kwalificatieruns in de slotminuten

De laatste tien minuten werden het decor voor een aantal kwalificatieruns. Russell klokte een 1:32.274 en eindigde daarmee bovenaan de tijdenlijst. Leclerc eindigde twee tienden achter de Mercedes-coureur, gevolgd door Norris, Hamilton en Piastri. Verstappen eindigde op de zesde plaats, maar verreed zijn snelle runs op de medium band. Daarmee was hij de snelste coureur op de gele sloffen.