Max Verstappen is na zijn overwinning tijdens de Grand Prix van Singapore door de tafel van het televisieprogramma Vandaag Inside uitgeroepen tot de beste coureur van het huidige Formule 1-veld. Analist René van der Gijp, scheidsrechter Bas Nijhuis en tafelgast Johan Derksen zijn in Vandaag Inside vol lof over het optreden van de Nederlander en denken zelfs dat hij dit seizoen nog als tweede gaat eindigen in het wereldkampioenschap.

De Red Bull Racing-coureur pakte afgelopen zondag op het Marina Bay Street Circuit voor het eerst in zijn carrière de winst in Singapore. Verstappen begon de hoofdrace vanaf poleposition, nadat hij een dag eerder ook al de snelste was in de sprintkwalificatie en de sprintrace wist te winnen. Ondanks een kapotte boordradio, waardoor communicatie met zijn team niet mogelijk was, reed de kopman van Red Bull alle 62 ronden aan de leiding en hield hij Charles Leclerc op ruim zeven seconden achterstand. Voor de Limburger betekende de winst in zijn 250e Grand Prix alweer de 73e zege uit zijn loopbaan.

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De beste coureur

Aan tafel bij de talkshow begint de lofzang door aan te halen wat er na het dominante weekend in Azië allemaal wordt gezegd in de autosportwereld. "Ik heb nu ook alweer deze week zoveel mensen horen zeggen dat dit het beste is wat ooit in de Formule 1 in een stoeltje heeft gezeten. Ja, toch?" zo klinkt het bij het begin van het gesprek vanuit Van der Gijp. Het drietal kijkt daarbij naar de combinatie van het pure talent van de coureur en de wagen van Red Bull Racing: "Maar hij is gewoon de beste coureur. En als hij een goede auto heeft, is hij niet te kloppen", voegt Derksen toe. "Hij wordt nog tweede. Let maar op: hij wordt tweede in het eindklassement", stelt scheidsrechter Nijhuis.

Respect op de baan

Naast zijn snelheid en de jacht op de tweede plaats van Russell wordt ook het gedrag van Verstappen tegenover zijn concurrenten besproken. Volgens de tafelgasten dwingt zijn manier van racen veel ontzag af bij zijn collega's, al heeft Derksen wel zijn twijfels over hoe hij buiten de baan is: "Ja, ze respecteren hem enorm natuurlijk. Terwijl hij volgens mij geen aardige en collegiale jongen is." Die uitspraak over zijn karakter wordt aan tafel overigens meteen afgezwakt door Van der Gijp: "Nou, volgens mij ligt hij wel goed."