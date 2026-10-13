De organisatie van het aankomende GT3-raceweekend in Portimão heeft een dringende waarschuwing afgegeven aan de aanwezige media en bezoekers rondom het gastoptreden van Max Verstappen. Het dwalen rond de pitboxen is met onmiddellijke ingang strikt verboden en er staan tijdens het evenement geen persmomenten of vraaggesprekken met de Nederlander op het programma.

GPFans is dit weekend ook aanwezig in Portimão en de aanscherping van de richtlijnen volgt op de verwachte enorme publieke belangstelling tijdens het weekend op het Autódromo Internacional do Algarve. Hoewel het kampioenschap traditioneel juist bekendstaat om een zeer toegankelijke opzet met open paddocks, pitwalks en fanzones, trekt de leiding van de raceklasse nu strakke grenzen om de veiligheid en rust rond de teams te kunnen waarborgen.

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Geen interviews

De organisatie laat er in een officieel statement geen enkel misverstand over bestaan dat mediavertegenwoordigers tevergeefs zullen aankloppen voor interviews met Verstappen. "Let op dat er geen één-op-één, groeps-, rondetafel- of persconferentie media- of interviewmogelijkheden zullen zijn met Max Verstappen", zo meldt de organisatie. Om geaccrediteerde pers toch te kunnen bedienen, kiest men voor een centrale verspreiding: "We zullen ons inspannen om content en aanvullende VNR's te delen tijdens het evenement."

Strikt garageverbod

Naast het schrappen van alle persmomenten met de Nederlandse publiekstrekker richt de waarschuwing zich fel op het gedrag in de paddock en rondom de pitboxen. Zowel verslaggevers als beeldmakers die zich ophouden bij garages om een glimp van coureurs op te vangen, riskeren harde sancties. Het evenement hanteert dan ook een zero-tolerancebeleid voor iedereen die de rust van monteurs en coureurs verstoort. De wedstrijdleiding verwoordt de regels en de bijbehorende straffen kraakhelder: "U wordt er ook aan herinnerd dat geen enkele media, of het nu een journalist, fotograaf of videograaf is, zal worden toegestaan om rond enig garagegebied te dwalen. Iedereen die wordt betrapt op rondhangen bij een garage, op zoek naar selfies of handtekeningen, zal zijn media-toegang worden ontnomen. Onze oprechte dank voor uw medewerking."