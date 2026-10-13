Max Verstappen maakt komend weekend zijn officiële racedebuut in de GT World Challenge Europe tijdens de seizoensfinale op het circuit van Portimão in Portugal. We helpen je alvast op weg met de nodige informatie.

De viervoudig Formule 1-wereldkampioen stapt van 16 tot en met 18 oktober in een Mercedes-AMG GT3 van zijn eigen renstal, Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, om deel te nemen aan de afsluitende langeafstandsrace van het kampioenschap. De deelname van de Nederlander aan de drieuursrace op het Autódromo Internacional do Algarve vloeit voort uit een verschuiving in de bezetting van zijn team. Vaste waarden Dani Juncadella en Jules Gounon moeten het raceweekend in Portugal laten schieten wegens verplichtingen in het World Endurance Championship, waardoor de teameigenaar zelf achter het stuur kruipt van de bolide met startnummer 3. Verstappen deelt de cockpit in de Pro-klasse met zijn vaste protegé Chris Lulham en de ervaren Britse gastrijder Ben Barnicoat, die in 2023 de IMSA GTD Pro-titel veroverde en de technische operatie via 2 Seas Motorsport versterkt.

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Bijzondere ontmoeting

Het startveld in Zuid-Portugal telt meer dan zestig GT3-bolides van tien verschillende constructeurs, met grote namen zoals Aston Martin-coureur Nicki Thiim, Thomas Preining in een Porsche, Mirko Bortolotti namens Lamborghini en Ferrari-rijder Arthur Leclerc. Een van de meest opvallende rivalen van Max Verstappen op het asfalt is echter negenvoudig motor-grootheid en zevenvoudig MotoGP-kampioen Valentino Rossi, die uitkomt in de Pro-klasse voor het door BMW gesteunde Team WRT met teamgenoten Max Hesse en Dan Harper.

Tijdens een officiële persconferentie van de FIA reageerde Verstappen al met een glimlach op het vooruitzicht om de Italiaanse legende tegen te komen op het circuit: "Ja, ik hoop dat ik hem tegen het lijf loop. Hij is een hele toffe gast, dus ik hoop dat we even kunnen bijkletsen, al hoop ik niet dat we tegen elkaar zullen racen. Eigenlijk hoop ik niemand tegen te komen op de baan, maar gewoon vooraan te rijden en goed werk te leveren." Max Verstappen, de Nederlandse Formule 1-coureur, lachend tijdens een persconferentie." loading="lazy"> Max Verstappen maakt zijn langverwachte GT3-debuut in Portimão met zijn eigen team.

De Red Bull-coureur beschikt over eerdere baankennis met GT-materiaal na tests en optredens eerder dit jaar op de Nürburgring Nordschleife, maar benadrukt het afwijkende karakter van de machine. "Het is heel anders dan de Formule 1, maar ik vind het geweldig. Ik heb dit jaar al mijn eerste ervaringen opgedaan op de Nordschleife en Portimão is een heel gaaf circuit om op te rijden. Dus ik ga er gewoon van genieten en natuurlijk gaan we als team ons uiterste best doen om een goed resultaat te behalen."

Tijdschema Portimão

Het format van de seizoensfinale wijkt iets af van traditionele schema's; wegens logistieke afstemmingen met de internationale endurance-kalender vindt de hoofdrace niet op zondag, maar al op zaterdagavond plaats. De Endurance Cup-titel bij de coureurs is weliswaar al binnengehaald door het Mercedes-trio Maro Engel, Lucas Auer en Luca Stolz, maar de kampioenschappen in het algemene klassement, de Gold Cup en de Bronze Cup liggen nog open.

Vrijdag 16 oktober

Eerste vrije training: 09:45 - 11:15 uur

Tweede vrije training: 13:45 - 15:15 uur

Kwalificatie: 18:55 - 20:05 uur

Zondag 17 oktober

Race: 18:00 - 21:00 uur

Uitzending en tickets

Alle verrichtingen van de GT World Challenge Europe op het Portugese asfalt zijn dit weekend rechtstreeks en kosteloos te volgen. Organisator SRO zendt de trainingen, kwalificaties en de hoofdrace wereldwijd live uit via het officiële YouTube-kanaal van GT World, voorzien van commentaar in meerdere talen. Naast de GT3-hoofdactie worden ook de supportklassen — de GT2 European Series, GT4 European Series en de McLaren Trophy Europe — via dezelfde livestream uitgezonden, goed voor meer dan acht uur aan live autosport. Bezoekers die het evenement ter plaatse willen bijwonen betalen 15 euro voor een dagticket op zaterdag en 25 euro voor een volledige weekendpas, waarbij toegang tot de tribunes, de paddock en de pitwalk is inbegrepen en kinderen van zestien jaar of jonger gratis entree krijgen.