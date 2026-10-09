Verstappen kan dit weekend definitief uitgeschakeld worden in strijd om wereldtitel F1

Max Verstappen kan dit weekend tijdens de Grand Prix van Singapore definitief afscheid moeten nemen van zijn titelkansen in het wereldkampioenschap van 2026.

De coureur van Red Bull Racing bezet momenteel de zesde positie in het coureursklassement met 188 punten en kijkt tegen een achterstand van 132 punten aan op kampioenschapsleider Kimi Antonelli. Wanneer de Italiaan dit sprintweekend negentien punten meer scoort dan de Limburger, is het kampioenschap voor Verstappen mathematisch buiten bereik.

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Verstappen schreef afgelopen zondag op het Sepang International Circuit nog de Grand Prix van Bahrein op zijn naam, wat zijn allereerste raceoverwinning van het seizoen betekende.Antonelli kwam in die wedstrijd als tweede over de streep en bracht zijn puntentotaal daarmee op 320 punten.Hoewel de zege voor enig herstel zorgde bij het team van Red Bull, zorgt het resterende programma ervoor dat de marge voor fouten op het Marina Bay Street Circuit nihil is.

De exacte rekensom rondom het puntenverschil

Voorafgaand aan het raceweekend in Singapore liggen er in het restant van het wereldkampioenschap nog 183 punten voor het oprapen. Zodra het stratencircuit wordt verlaten, blijven er nog zes Grands Prix over en zijn er maximaal 150 punten te verdienen. Doordat Max Verstappen nu 132 punten achterstaat, leidt een extra verlies van negentien punten tot een gat van 151 punten, waarmee de coureur wiskundig niet meer op gelijke hoogte kan komen.

Aangezien Singapore een sprintformat hanteert, zijn er over het gehele weekend maximaal 33 punten te veroveren. De winnaar van de sprintrace op zaterdag verdient acht punten, aflopend naar één punt voor de achtste plek, terwijl de Grand Prix op zondag 25 punten oplevert voor de zege. Kimi Antonelli kan zelf overigens nog geen wereldkampioen worden in Singapore; zijn allereerste kans om de titel veilig te stellen volgt op 25 oktober tijdens de race in Austin.

Podium op zondag biedt direct uitstel

De beslissing kan in ieder geval niet al op zaterdag vallen. De acht te verdelen punten in de sprintrace zijn niet toereikend om het vereiste verschil van negentien punten direct te overbruggen. Pas aan het einde van de Grand Prix op zondag kan de uitschakeling definitief een feit worden.

Max Verstappen heeft het lot om de titelstrijd te verlengen grotendeels in eigen hand via de podiumplaatsen. Mocht hij op zondag minimaal als derde over de streep komen, dan pakt hij vijftien punten en kan Kimi Antonelli in de hoofdrace maximaal tien punten uitlopen. Zelfs als de kopman van Mercedes de sprint wint en Verstappen daarin niet scoort, bedraagt het maximale weekendverlies voor de Limburger achttien punten, wat precies één punt te weinig is voor uitschakeling.

Moeizame baanhistorie voor Verstappen in Singapore

Historisch gezien behoort de race onder het kunstlicht van Singapore niet tot de meest succesvolle bestemmingen van Max Verstappen. In negen optredens stond de Nederlander vier keer op het podium, maar hij wist er nog nooit te winnen en pakte er evenmin een poleposition. Al zijn vier starts vanaf de voorste startrij vonden plaats vanaf de tweede positie.

Verstappen blijft dan ook realistisch over zijn vooruitzichten op de baan waar hij nog op een overwinning jaagt. "Elk jaar kom ik terug en probeer ik hier te winnen, maar het moet ook realistisch zijn", stelt de coureur over zijn kansen tijdens het raceweekend.