Verstappen pakt pole voor sprintrace Singapore, maar krijgt mogelijk nog gridstraf

Max Verstappen heeft beslag gelegd op pole position voor de Formule 1-sprintrace in Singapore, maar wordt nog onderzocht voor een mogelijke overtreding onder een gele vlag. George Russell en Charles Leclerc completeerden het podium.

Het Marina Bay Circuit in Singapore vormt dit weekend het decor voor het laatste sprintweekend van het Formule 1-seizoen, wat betekent dat er op vrijdagochtend slechts één vrije training werd verreden. George Russell klokte in deze sessie de snelste rondetijd. De Mercedes-coureur is altijd sterk op de straten van Marina Bay, maar zal zondag hoe dan ook achteraan starten vanwege een gridstraf. Bij het vrijgeven van de baan voor de sprintkwalificatie, inmiddels onder de kleurrijke kunstlichten en een ondergaande zon, was de baantemperatuur inmiddels 'afgekoeld' tot 43 graden Celsius.

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SQ1 - Rode vlag na incident Pérez zorgt voor chaotisch verloop

De eerste brokken van het weekend werden gemaakt door 'streetfighter' Sergio Pérez. De Cadillac-coureur schoot halverwege SQ1 rechtdoor en raakte de muur, waarna hij met een loshangende voorvleugel terug naar de pits hobbelde. Met nog zes minuten op de klok werd - nadat het eerst even geel was - de rode vlag gezwaaid, terwijl een groot deel van de rijders nog geen tijd op het bord had staan. De top vijf op dit punt was Lewis Hamilton (1:33.748), Pierre Gasly (+0,970), Fernando Alonso (+1.250), Franco Colapinto (+1.597) en Lance Stroll (+2.029). Onder andere Max Verstappen en Isack Hadjar hadden op dit punt nog geen tijd achter hun naam staan.

Perez has bumped the barriers at Turn 5 💥 Checo's reversed out and got going again but with damage to his front wing #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/e6mqe2DOmz — Formula 1 (@F1) October 9, 2026

Bij het weer vrijgeven van de baan liet de FIA weten dat er na afloop van de sessie naar Verstappen gekeken gaat worden. De Nederlander ging aan Hamilton voorbij onder een gele vlag, maar gaf de positie ook direct weer terug. Met alle auto's op de baan werd het een rommelige slotfase. Uiteindelijk was het Verstappen die met een 1:33.447 de snelste tijd noteerde, gevolgd door Russell op iets minder dan een tiende. Hamilton, Leclerc en Hadjar completeerden de top vijf, terwijl het doek viel voor Arvid Lindblad, Lance Stroll, Alexander Albon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas en Carlos Sainz.

SQ2 - problemen met de live timing

Bij de Formule 1 ging het ondertussen mis met de live timing, waardoor er even onduidelijkheid was over de precieze stand van zaken. De start van SQ2 werd hierdoor wat uitgesteld. Na de eerste runs stond Leclerc op de eerste stek met een 1:32.457, gevolgd door Hamilton, Norris, Verstappen en Antonelli. Hadjar, Bortoleto, Alonso, Colapinto, Ocon en Bearman begaven zich in de gevarenzonde. De timing werkte echter nog altijd niet lekker, waardoor het allemaal een beetje moeilijk te volgen was.

Ook nu was het ontzettend druk op de baan in de slotminuten, waaronder onder andere Verstappen geen goede verbetering kon noteren. Bij het vallen van de vlag voor SQ2 bestond de top vijf uit Leclerc met een 1:32.246, gevolgd door Hamilton op drie tienden. Norris, Russell en Verstappen completeerden de top vijf. Colapinto, Hülkenberg, Bearman, Bortoleto, Alonso en Ocon grepen naast een ticket voor SQ3.

🟢 GREEN LIGHT 🟢 After a slight delay to SQ2, the drivers head out on track 🙌 #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/QdcZ0Ny1G8 — Formula 1 (@F1) October 9, 2026

SQ3 - Stress bij Red Bull Racing

Bij het vrijgeven van de baan voor SQ3 was er zichtbare stress bij Red Bull Racing. De monteurs waren druk bezig met de auto van Verstappen, terwijl de concurrentie al begonnen was aan hun eerste run. Met nog drie minuten op de klok kwam de viervoudig wereldkampioen naar buiten voor zijn enige snelle run.

En wat een ronde was dat. Verstappen klokte een 1:31.156 en was daarmee ruim een tiende sneller dan nummer twee: Russell. Leclerc, Piastri en Norris completeerden de top vijf, met daarachter Hamilton, Antonelli, Lawson, Hadjar en Gasly. De Nederlander gaat dus echter nog onderzocht worden.