Singapore is een Grand Prix waar Max Verstappen nooit eerder een pole of een overwinning heeft behaald. De Red Bull heeft het er altijd last gehad. Daar proberen ze dit weekend verandering in te brengen en de eerste stap is gezet: Verstappen was het snelst in de sprintkwalificatie en sleept dus de pole position binnen voor de korte zaterdagsrace.

Ondanks het kortere format van deze kwalificatie, voelde het als een uitputtingsslag voor de coureurs. Sergio Pérez crashte en zorgde vanwege brokstukken voor de rode vlaggen. Verstappen wordt nog onderzocht voor het mogelijk inhalen van Lewis Hamilton onder geel voordat SQ1 geneutraliseerd werd, dus of hij de pole position mag behouden, is nog maar de vraag. Aan het einde van datzelfde kwalificatiegedeelte was er ook nog een storing waarbij de live timing overal wegviel, waardoor het niet duidelijk was wie wel en wie niet doorgingen naar SQ2. Verstappen had daar zelf geen last van, ging zonder verdere problemen door naar SQ3 en klokte met een 1:31.156 de snelste tijd. Hij ging 0.120 seconden rapper dan George Russell.

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Verstappen verbaast zichzelf met pole position

"Het zit altijd dicht bij elkaar in Singapore, ook tijdens het rondje zelf", lacht Verstappen direct na afloop van de sessie. "Je probeert natuurlijk zo hard mogelijk te gaan, maar je zit dan dicht tegen de muur op sommige plekken. Toen we eenmaal de softs eronder hadden gemonteerd, kwam de auto eindelijk een beetje tot leven. Al had ik dit had niet verwacht, ik ben heel blij om de eerste plek te pakken." De mediumcompound is verplicht in SQ1 en SQ2, en de zachte banden mogen pas in SQ3 gebruikt worden.

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"We zijn natuurlijk wel wat sterker geweest de afgelopen races, maar dit circuit benadrukt wel waar de paar zwakheden in de auto liggen", vervolgde de Limburger. Daarna ging hij in op de fysieke uitputting van Singapore. "Het is alsof je een workout doet in een sauna. Het is heel heet, dus je probeert jezelf zo veel mogelijk af te koelen tussen kwalificatieruns. Maar de hele cockpit is heet, dus je voeten, je lichaam en je hoofd ook allemaal. Comfortabel is het niet, maar dat maakt deze plek wel uniek, op een manier dat ik er juist van hou."