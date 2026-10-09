Tijdens het eerste deel van de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore is vrijdagmiddag grote onrust ontstaan door een technisch probleem bij de FIA, waardoor niet alle coureurs over hetzelfde vermogen beschikten volgens verschillende berichten.

Door een vermeende hapering in het systeem kregen sommige rijders tijdens SQ1 wel toegang tot de Overtake Mode, terwijl anderen de elektrische boost juist niet hadden. De ongelijke vermogensafgifte zorgde direct na afloop van de sessie voor scheve gezichten in de paddock en kan uitmonden in officiële protesten en het betwisten van de uitslag. Een rode vlag tijdens de sessie bracht extra complicaties met zich mee voor meerdere teams, waarna verschillende auto's te maken kregen met een forse daling in de vermogensoutput.

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Verwarring in paddock

In de Formule 1 fungeert de Overtake Mode als vervanger van het DRS-systeem, waarbij een coureur een elektrische vermogensboost kan inzetten mits deze binnen één seconde van een voorligger rijdt. Het systeem heft op rechte stukken de snelheidslimiet op en stelt de elektromotor in staat om het volledige vermogen van 350 kW af te leveren. Doordat de software van de autosportbond deze functie in SQ1 niet voor het voltallige veld gelijkmatig vrijgaf, reden coureurs met sterk uiteenlopende vermogensoutputs over het Marina Bay Street Circuit. F1-journalist Thomas Maher schetste de situatie al snel: "Verwarring in de paddock, want het lijkt erop dat Overtake Mode tijdens SQ1 voor sommige coureurs wel beschikbaar was en voor anderen niet. De rode vlag heeft blijkbaar problemen veroorzaakt voor meerdere teams en dat heeft geleid tot wisselende vermogensoutputs in SQ1. Het is onduidelijk of er protesten aan zitten te komen."

Aston Martin reageert

Aston Martin bevestigde kort na de sessie dat de technische hapering vanuit het overkoepelende bestuursorgaan kwam en directe sportieve gevolgen had. Terwijl Fernando Alonso ternauwernood doorging naar SQ2, strandde teamgenoot Lance Stroll op de baan door het plotselinge vermogensverlies en werd hij definitief uitgeschakeld. De renstal deed dan ook geen poging om de impact van de federatie te verhullen en liet direct weten: "Na een FIA-probleem waardoor sommige auto's een daling in vermogen ervoeren, blijven onze initiële SQ-resultaten staan en voegt Fernando zich bij SQ2. Lance blijft uitgeschakeld voor de sessie."

Protesten?

Omdat de initiële resultaten van SQ1 voorlopig blijven gehandhaafd ondanks de oneerlijke vermogensverdeling, hangt er een stroom aan formele protesten in de lucht. Binnen meerdere geledingen van het veld wordt betwist of de uitslag van de sprintkwalificatie wel reglementair geldig kan worden verklaard wanneer de overkoepelende instantie zelf verantwoordelijk is voor een ongelijke technische uitgangspositie op het asfalt.

After an FIA issue meaning some cars experienced a drop in power, our initial SQ results remain and Fernando joins SQ2. Lance remains out of the session. #SingaporeGP https://t.co/fKlG44CjjL — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) October 9, 2026