Carlos Sainz is zeer ontevreden met de huidige gang van zaken in de Formule 1. Na een softwareglitch in Maleisië is het opnieuw fout gegaan tijdens SQ1, het eerste gedeelte van de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De Williams-coureur is verbijsterd over hoe de koningsklasse en de FIA de problemen aanpakken.

Sainz maakte een domper van een sprintkwalificatie mee op het Marina Bay-stratencircuit. Al gauw werd echter duidelijk dat het niet helemaal zijn eigen schuld was. Tijdens de Grand Prix van Bahrein op Sepang duurde het heel lang voordat de race daadwerkelijk van start kon. Regen zorgde bij een boel auto's voor een bug in de software, waardoor Lewis Hamilton en meer totaal geen vermogen hadden. Er werd gesproken over oneerlijke praktijken, zoals Fernando Alonso die aankaartte dat hij niet hulp van de FIA krijgt als hij in ronde één uitvalt, maar dat er in Maleisië wel uitzonderingen werden gemaakt. De software lijkt in Singapore opnieuw op hol geslagen te zijn, maar dit keer door een 'menselijke fout', zo heeft de FIA in een statement uitgelegd. Sainz was één van vele coureurs om geen Overtake Mode en dus geen extra elektrisch vermogen te hebben in SQ1.

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Sainz verbijsterd over oneerlijke behandeling

"Helaas hadden we een heel slecht rondje en we hebben maar één rondje de kans", begon de Madrileen, die zich op P22 en dus als laatste heeft gekwalificeerd voor de Sprint. "We hadden wat problemen met de remmen in de vrije training, dus die moesten we vervangen, maar de problemen gingen niet weg. Ik blokkeerde een aantal keer, dus ik had het daar lastig mee en met de banden."

Dat was echter niet het euvel waar Sainz de meeste problemen mee had. "De helft van het veld heeft gebruik kunnen maken van een snellere motor. Er was weer een probleem met de software van de auto's. Wij waren daar slachtoffers van. Om de één of andere reden koos de FIA er net als in Maleisië voor om het ongelijk te maken. Blijkbaar vonden ze het prima om de ene helft van het veld met meer vermogen te laten rijden dan de andere helft. Ik begrijp niet waarom de Formule 1 steeds andere dingen blijft doen, afhankelijk van wie eruit ligt in ronde één of in Q1."