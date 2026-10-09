Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll is witheet over de FIA na de sprintkwalificatie voor de Singapore GP. Een menselijke fout bij de wedstrijdleiding zorgde er tijdens het eerste deel van de sessie voor dat niet alle coureurs over het volledige motorvermogen konden beschikken, tot grote woede van de Canadees.

De teams kregen op het Marina Bay Street Circuit te maken met een oneerlijke situatie doordat het systeem voor de Overtake Mode na een neutralisatie niet goed werd vrijgegeven voor het hele veld. Door de gang van zaken en de ontstane scheefgroei hangen er inmiddels officiële protesten in de lucht in de paddock, waarbij met name de leiding van Aston Martin overweegt om verdere stappen te ondernemen.

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Menselijke fout

Het incident ontstond nadat de wedstrijdleiding met een rode vlag zwaaide na een crash van Sergio Pérez. Na deze onderbreking werd de Overtake Mode handmatig uitgeschakeld door Race Control, waarna het systeem bij de herstart niet op tijd en niet correct opnieuw werd geactiveerd. Pas toen de fout werd opgemerkt, zette de FIA het systeem alsnog aan, om het amper 27 seconden later volgens de standaardprocedure alweer af te sluiten. Coureurs die op dat exacte moment over start-finish kwamen, kregen daardoor wél de beschikking over de volledige elektrische boost, terwijl anderen hun snelle ronde zonder deze extra pk's moesten rijden.

De overkoepelende autosportbond heeft de menselijke vergissing inmiddels ruiterlijk toegegeven, maar maakte direct duidelijk dat de uitslag van SQ1 desondanks blijft staan. Sportieve compensatie achteraf is volgens het reglement niet mogelijk, waardoor de gedupeerde coureurs met lege handen staan. Tot overmaat van ramp zorgden gelijktijdige software- en computerproblemen ervoor dat zowel de live-tijdwaarneming als de driver tracker uitvielen, waardoor de start van SQ2 moest worden uitgesteld om alle IT-systemen te resetten.

Stroll woedend

Voor Stroll is de maat vol na het mislopen van een eerlijke kans in het eerste segment van de kwalificatiesessie. Zoon Lance Stroll strandde op de achttiende positie en werd daardoor meteen uitgeschakeld in SQ1. De Canadees steekt zijn frustratie over de oneerlijke situatie op de baan dan ook niet onder stoelen of banken. "Het is fundamenteel oneerlijk dat sommige auto's met volle kracht reden in SQ1 en andere niet", aldus Stroll tegenover Thomas Maher van PlanetF1. Inmiddels lijkt het dan ook duidelijk dat Aston Martin verdere stappen overweegt om deze uitslag aan te vechten.