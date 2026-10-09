FIA velt oordeel over gele vlag-overtreding Verstappen en Hamilton in Singapore

Max Verstappen sleepte de snelste tijd binnen in de kwalificatie voor de Sprint richting de F1 Grand Prix van Singapore. Maar er hing lange tijd een vraagteken boven zijn pole position. Vanwege een mogelijke gele vlag-overtreding, werd er een onderzoek ingesteld. Wat hebben de stewards nu besloten over de Red Bull-coureur?

Verstappen topte de sprintkwalificatie op het Marina Bay-stratencircuit met een 1:31.156. Hij versloeg George Russell met een voorsprong van 0.120 seconden. Charles Leclerc kwam bijna een kwartseconde tekort. McLaren completeerde de top vijf met Oscar Piastri voor Lando Norris. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli stelde teleur met de zevende plaats achter Lewis Hamilton. Isack Hadjar kwam niet verder dan de achtste positie in de andere Red Bull voor Liam Lawson en Pierre Gasly.

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Stewards vellen onderdeel over Verstappen

SQ1 werd halverwege geneutraliseerd door middel van de rode vlaggen. Sergio Pérez was in bocht vijf gecrasht en vervolgde zijn weg, maar de voorvleugel van de Cadillac was deels afgebroken en zat vast onder de auto. Richting bocht acht verloor hij meer grote brokstukken, die op de racelijn lagen. Hier werden lokale gele vlaggen voor gezwaaid, voordat de sessie werd stilgelegd. Verstappen werd onderzocht voor het inhalen van Hamilton in deze gele vlag-zone. "Max passeerde me onder gele vlaggen", riep de Ferrari-coureur al over de boardradio.

De FIA heeft nu besloten dat de Nederlander geen overtreding begaan heeft, waardoor de viervoudig wereldkampioen de sprintrace morgen gewoon vanaf pole position mag vertrekken. "De stewards waren van oordeel dat Verstappen adequaat op de gele vlag had gereageerd door het gas los te laten en te vertragen. De inhaalactie was een ongelukkig gevolg van het aanzienlijke snelheidsverschil bij het naderen, en onder deze omstandigheden hebben [de stewards] besloten geen straf op te leggen."