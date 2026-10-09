Een 'menselijke fout' heeft zojuist een impact gehad op de resultaten van de sprintkwalificatie voor de F1 Grand Prix van Singapore. Gaan er teams in protest tegen de uitslag die de startopstelling heeft bepaald voor de zaterdagsrace? Wat gebeurt er met de grid, als besloten wordt dat de sprintkwalificatie oneerlijk is verlopen en dat daarom de resultaten worden geschrapt?

Sergio Pérez crashte in SQ1, het eerste kwalificatiegedeelte voor de Sprint op het stratencircuit van Marina Bay. De crash zelf leidde niet tot de rode vlaggen, maar de brokstukken van de kapotte voorvleugel, die op de racelijn terecht kwamen, wel. Vervolgens gebeurde er tijdens de neutralisatie van de sessie iets wat door de FIA werd verklaard als een 'menselijke fout'. De Overtake Mode, waarbij auto's veel meer elektrisch vermogen kunnen gebruiken, werd voor de helft van het veld niet geactiveerd. Carlos Sainz was verbijsterd over de ongelijke behandeling van de Formule 1 en de internationale autosportbond en Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll is tevens woedend.

Artikel gaat verder onder video

Startopstelling in het geval van succesvol protest

Mocht er een protest komen tegen de uitslag van de sprintkwalificatie en mocht degene die het protest heeft ingediend succesvol zijn, dan kunnen de resultaten van de sprintkwalificatie geannuleerd worden. Al is Nikolas Tombazis, het hoofd van de single seater-afdeling van de FIA, wel gesignaleerd bij verschillende teams, waaronder Williams, is het op het moment van schrijven nog niet duidelijk of er protesten gaan komen.

Bij een succesvol protest wordt de uitslag van de sprintkwalificatie geschrapt en de rondetijden van Max Verstappen en co. gaan dan de prullenbak in. De Red Bull-coureur, die overigens nog onderzocht wordt voor het mogelijk inhalen van Lewis Hamilton onder gele vlaggen, zou dan zijn pole position kwijt kunnen raken. Volgens Artikel 2.3.4 van het sportief reglement wordt "de grid van de Sprint bepaald op basis van het rijderskampioenschap, als de sprintkwalificatie niet plaats kan vinden". In dit geval zou Kimi Antonelli, die een teleurstellende zevende tijd klokte, alsnog de pole position krijgen, omdat hij de kampioenschapsleider is. Verstappen zou dan vanaf P6 moeten beginnen.

Nou heeft de sprintkwalificatie wel plaatsgevonden, want SQ1, SQ2 en SQ3 zijn gewoon verreden, alleen kan het na een succesvol protest zijn dat de resultaten ervan alsnog verdwijnen. Dan kunnen de stewards beargumenteren dat de FIA zelf mag kiezen hoe de startopstelling wordt bepaald. De grootste kans is dat ze dan de tijden van de vrije trainingen gebruiken. In dat geval zou George Russell de pole position krijgen, zakt Verstappen alsnog terug naar P6 en blijft Antonelli op P7.