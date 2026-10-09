De FIA heeft toegegeven dat een menselijke fout binnen Race Control ten grondslag lag aan de chaos met de Overtake Mode tijdens het eerste deel van de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore op vrijdagmiddag.

Doordat het overkoepelende orgaan de vermogensboost na een rode vlag niet gelijkmatig vrijgaf aan het veld, kregen coureurs te maken met sterk uiteenlopende vermogens outputs op het Marina Bay Street Circuit. De Overtake Mode fungeert in de Formule 1 als vervanger van het traditionele DRS-systeem en levert achtervolgende rijders binnen één seconde van een voorligger een extra elektrische boost op van 350 kW door de snelheidslimiet op rechte stukken op te heffen. Doordat de software van de autosportbond deze functie in SQ1 haperend aanstuurde, ontstonden er aanzienlijke technische verschillen op de baan, wat direct na afloop voor grote onrust in de paddock zorgde.

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Menselijke misser

Waar in eerste instantie werd gedacht aan een breder softwareprobleem, wijst de FIA nu nadrukkelijk naar een menselijke misser binnen de wedstrijdleiding. De bond legt in een officieel statement uit: "Tijdens de eerste periode van de Sprint Qualifying deed zich een menselijke fout voor in de Race Control, die losstond van het timingprobleem dat ook in SQ1 werd ondervonden. Dit probleem in kwestie betekende dat de Overtake Mode niet beschikbaar was na de rode vlag-periode tijdens SQ1. Toen duidelijk werd dat de Overtake Mode na de herstart niet actief was, werd deze vervolgens geactiveerd voor een periode van 27 seconden, alvorens weer te worden gedeactiveerd."

Het bestuursorgaan beseft dat het ingrijpen de sportieve verhoudingen op het stratencircuit rechtstreeks heeft beïnvloed, al bleef de schade volgens de federatie beperkt tot het openingssegment. "De FIA erkent dat deze ongelukkige menselijke fout een impact had op de prestaties van bepaalde auto's, afhankelijk van het tijdstip van hun run en hun positie op de baan. De tweede en derde periodes van de Sprint Qualifying werden niet beïnvloed", zo vult het overkoepelende orgaan aan.

Pech bij Aston Martin

Het incident had concrete gevolgen voor Aston Martin, dat met lede ogen toezag hoe de coureurs door de wisselvallige vermogensafgifte werden geraakt. Waar Fernando Alonso nog ternauwernood wist door te dringen tot het tweede kwalificatiedeel, strandde teamgenoot Lance Stroll op het asfalt na een plotseling verlies aan aandrijving en werd definitief uitgeschakeld. De Britse renstal reageerde direct via een publieke verklaring op de opmerkelijke gang van zaken: "Na een FIA-probleem waardoor sommige auto's een daling in vermogen ervoeren, blijven onze initiële SQ-resultaten staan en voegt Fernando zich bij SQ2. Lance blijft uitgeschakeld voor de sessie."

Dreiging van protesten

Ondanks de openlijke schuldbekentenis van de FIA blijven de oorspronkelijke uitslagen van de sessie vooralsnog onaangeroerd, wat tot grote scepsis leidt bij verschillende renstallen. Binnen het paddock heerst ernstige twijfel over de reglementaire geldigheid van een kwalificatie waarin de wedstrijdleiding zélf verantwoordelijk is voor een oneerlijke technische uitgangspositie tussen de deelnemers.