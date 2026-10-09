Toto Wolff heeft fel uitgehaald naar geruchten dat Mercedes Kimi Antonelli bewust zou voortrekken ten opzichte van teamgenoot George Russell. De Oostenrijkse teambaas bestempelt deze theorieën als 'hersenloos' en veegt iedere suggestie van opzettelijke benadeling resoluut van tafel.

De complottheorieën doken de afgelopen dagen op nadat Russell afgelopen weekend in Sepang uitviel met een motorstoring. De Brit incasseert voor de race in Singapore een gridstraf door de montage van een nieuwe krachtbron en rijdt met een oudere aerodynamische specificatie om data te verzamelen, terwijl leider Antonelli met de recente upgrades racet. Wolff benadrukt dat beide coureurs dit seizoen met volstrekt gelijkwaardig materiaal strijden.

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Geen geheime knop

Wolff toont zich verbijsterd over de suggestie dat de leiding van de renstal doelbewust schade toebrengt aan de eigen auto's. De teambaas trekt de vergelijking met eerdere seizoenen, waarin aanhangers van Lewis Hamilton soortgelijke verwijten uitten. "Ze zijn hersenloos, wie dat ook denkt. Ik bedoel, het is volkomen onzinnig. We hebben het in het verleden gehad met Lewis-fans. Ik weet niet wat er aan de hand is? Denken ze dat ik een knop heb waarop 'George motorstoring nu' staat, of dat ik de ene coureur benadeel ten opzichte van de andere, terwijl we vechten om een constructeurskampioenschap?" verduidelijkt Wolff.

Vermaak om kritiek

Ondanks de scherpte van de reactie leest Wolff de online commentaren soms met verbazing en een glimlach door. De extreme beschuldigingen aan zijn adres laten de Oostenrijker inhoudelijk koud. "Soms lees ik wat mensen schrijven. Ik vind het hilarisch. Deze mensen dragen echt bij aan mijn eigen entertainment wanneer ze het team of mijzelf beledigen. Ik ben Satan, heb ik gehoord", reageert Wolff op de persoonlijke aanvallen op het internet.

Teletubbies of Mickey

Voor degenen die volharden in theorieën over interne sabotage heeft Wolff dan ook geen goed woord over. De teambaas adviseert de betrokken volgers om hun tijd aan andere televisieprogramma's te besteden als zij de dynamiek van de autosport niet begrijpen: "Nul begrip of respect voor mensen die met dit soort dingen komen. In plaats van Formule 1 te kijken, zouden ze Teletubbies of een of ander Mickey Mouse moeten kijken."