De Formule 1-teams gaan definitief geen formeel protest aantekenen na de chaotische taferelen tijdens het eerste deel van de sprintkwalificatie voor de Singapore GP. Na afloop van SQ1 op het Marina Bay Street Circuit vond er weliswaar uitgebreid beraad plaats tussen meerdere renstallen, maar gezamenlijk is naar verluidt besloten om de zaak toch te laten rusten.

De terughoudendheid bij de teams heeft vooral te maken met het feit dat een officiële juridische stap sportief gezien nauwelijks iets zou opleveren. Aangezien het hier uitsluitend ging om de startopstelling voor de korte zaterdagrace en het drukke programma simpelweg weinig ruimte biedt voor slepende beroepszaken, vonden de betrokken formaties het indienen van protesten niet opportuun, zo meldt PlanetF1.

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Menselijke fout

De onrust tijdens de vrijdagse actie in Singapore werd veroorzaakt door een opeenstapeling van opmerkelijke situaties in SQ1. De autosportbond gaf na afloop van de sessie toe dat er sprake is geweest van een menselijke fout. Deze misser zorgde ervoor dat bepaalde energiemodi ongelijk werden verdeeld tussen de verschillende teams, terwijl er eveneens flinke vertraging ontstond bij het beoordelen en controleren van de track limits in bocht 11. Onder meer de kwalificatie van Alexander Albon werd door deze gang van zaken behoorlijk verstoord. De FIA stak vervolgens openlijk de hand in eigen boezem via een officieel statement en sprak van een 'menselijke fout'.

Chaos op Marina Bay

Het verloop van de openingsfase werd bovendien flink ontregeld door actie op het asfalt en de nodige technische storingen. Zo kwam Sergio Pérez hard in aanraking met de TecPro-barrière, waarna de Mexicaan over zijn eigen afgebroken voorvleugel reed en de sessie met een vroege rode vlag werd stilgelegd. Daarnaast liet het officiële timingsysteem het halverwege SQ1 plotseling afweten, waardoor rondetijden niet direct op de monitors verschenen en het begin van het volgende segment moest worden uitgesteld. Max Verstappen liet zich ondertussen niet van de wijs brengen; de Nederlander zette ondanks alle consternatie gewoon de snelste tijd neer en verzekerde zich later op de dag zelfs van de sprintpole.