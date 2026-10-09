George Russell heeft vrijdag de tweede startpositie weten te veroveren tijdens de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore op het Marina Bay Street Circuit. De Mercedes-coureur kwam in de beslissende fase nét iets tekort op polesitter Max Verstappen, die met een rondetijd van 1:31.156 de snelste tijd op de klokken bracht en Russell daarmee met een miniem verschil van 0,120 seconde achter zich wist te houden.

De keurige startplek van Russell kreeg bovendien een extra lading door een lopend onderzoek naar Verstappen, die onder een gele vlag in SQ1 na een crash van Sergio Pérez mogelijk een overtreding beging, iets waarvan hij toch vrijgesproken is. Daarnaast koos Russell dit weekend voor een gesplitste technische afstelling ten opzichte van teamgenoot Kimi Antonelli. Waar Antonelli met het nieuwste upgradepakket op de baan bleef en uiteindelijk bleef steken op de zevende plek, reed Russell juist met een andere specificatie rond.

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Sterke vrijdag

Russell kende een uitstekende opbouw van de vrijdag in Zuidoost-Azië, nadat Mercedes tijdens de eerste vrije training al de snelste tijd had genoteerd. Tegenover Sky Sports F1 geeft de coureur tekst en uitleg over zijn dag en laat hij weten dat het gevoel in de wagen meteen goed zat. "We leken de hele dag competitief, om eerlijk te zijn. Vanaf de eerste ronden in de eerste vrije training stonden we bovenaan de tijdenlijst. We wisten dat Max snel was en hij koos in Q3 voor een iets andere strategie dan wij door slechts één getimede ronde te rijden. Wie weet wat het beste was, maar ik ben behoorlijk tevreden met P2", aldus Russell.

Vraagtekens bij upgrade

Het optreden van Mercedes zorgde op technisch vlak voor een opvallend intern vergelijk. Russell koos ervoor om terug te grijpen naar oudere aerodynamische onderdelen op zijn wagen, terwijl Kimi Antonelli het nieuwste updatepakket bleef uitproberen en klaagde over een onvoorspelbaar weggedrag op het hobbelige stratencircuit. Voorlopig lijkt de stopwatch het gelijk aan de kant van de oudere specificatie van Russell te leggen. "Nou, ik kan zeker bevestigen dat de oude onderdelen niet slecht zijn", vertelt Russell over de twee verschillende specificaties binnen het team. "Laten we kijken wat morgen brengt met Kimi op de upgrade. Als team is er nog niets dat ons vertelt dat het niet werkt. Het wordt allemaal gedreven door de stopwatch. De stopwatch heeft tot nu toe geen geweldige resultaten laten zien voor de upgrade, dus we gaan het zien. Misschien is morgen een andere dag."

Uitdaging bij start

Met de sprintrace in het vooruitzicht beseft Russell dat er vanaf de vuile kant van het asfalt een pittige uitdaging te wachten staat. Uit historische data van eerdere edities in Singapore blijkt namelijk dat starten aan de binnenkant van cruciaal belang is om de leiding veilig te stellen richting de eerste bocht, al wacht het veld uiteraard nog op de uiteindelijke uitspraak van de wedstrijdleiding over Verstappen. Russell weet dan ook precies waar zaterdag zijn prioriteit ligt bij het doven van de rode lichten: "Het wordt een zeer grote uitdaging. De grip links en rechts verschilt hier enorm. De coureurs aan de pole-kant hadden vorig jaar een groot voordeel, dus het zal er waarschijnlijk op neerkomen dat we P2 proberen te behouden. Ik weet dat Max onder onderzoek staat voor een gele vlag-overtreding, dus we gaan het zien."