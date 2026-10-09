Red Bull Racing-coureur Max Verstappen heeft tijdens de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore de pole position veroverd na het eigenhandig bepalen van zijn bandenstrategie. De Nederlander nam in de beslissende fase van de kwalificatiesessie op het Marina Bay Street Circuit zélf de regie in handen door aan te sturen op slechts één enkele vliegende ronde op de zachte bandencompound.

Die aanpak pakte uitstekend uit voor Verstappen, wiens wagen naar eigen zeggen direct tot leven kwam zodra het zachtste Pirelli-rubber werd ondergeschroefd. Met een rondetijd van 1:31.156 bleef hij George Russell en Charles Leclerc voor, al volgde er na afloop nog wel een onderzoek van de wedstrijdleiding naar een mogelijk incident onder een gele vlag in de openingsfase van de sessie.

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Experimenten met mediums

Het bepalen van de juiste tactiek kende een bewuste opbouw in de eerdere delen van de kwalificatie, waarin het veld conform de reglementen verplicht op medium banden moest rijden. Verstappen en zijn formatie gebruikten die verplichte runs om verschillende opwarmmethodes te vergelijken. Waar Verstappen in SQ1 koos voor een initiële opwarmronde alvorens aan te zetten, liet hij die voorbereidende ronde in SQ2 juist achterwege om te zien hoe het rubber zich gedroeg.

Gok op softs

De keuze om in het afsluitende deel van de kwalificatie alles op één kaart te zetten bracht de nodige risico's met zich mee. Verstappen had eerder op de dag immers nog geen meter op de zachte band gereden, omdat deze tijdens de eerste vrije training niet waren gebruikt. Desondanks hield Verstappen voet bij stuk en verlangde hij een programma dat bestond uit exact één allesbeslissende getimede poging.

Mekies legt uit

Vanuit het team, via Laurent Mekies, wordt bevestigd dat de sturende rol van Verstappen de doorslag gaf bij het vaststellen van het strijdplan in de slotfase: "Die beslissing kwam van Max. Hij was er heel duidelijk over. We hebben een beetje geëxperimenteerd met de medium banden in SQ1 en SQ2. In SQ1 deden we een eerste opwarmronde, terwijl we in SQ2 dat niet deden. Daarna was Max heel duidelijk over wat hij wilde doen op de soft banden. Hij had er vandaag nog niet op gereden, omdat we ze tijdens de eerste vrije training niet hadden gebruikt. Hij wilde één vliegende ronde doen, en dat is precies wat hij deed."