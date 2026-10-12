George Russell overweegt mogelijk een nieuwe motorwissel en daarmee een bijbehorende gridstraf tijdens de Grand Prix van Las Vegas. Die straf komt dan natuurlijk vrij kort na de forse gridstraf die hij afgelopen weekend al noodgedwongen op de kin moest incasseren in Singapore.

De Britse coureur kreeg tijdens het raceweekend in Singapore al te maken met een flinke tegenvaller. Doordat er vier powerunitonderdelen vervangen moesten worden, resulteerde dat in een gridstraf van maar liefst veertig startplaatsen. Hoewel Russell zich vervolgens knap vanaf de negentiende positie wist op te werken naar negende plek met teammaat Antonelli op het podium, zijn de technische zorgen bij het Duitse fabrieksteam nog zeker niet voorbij. Met een zwaar slotstuk van het seizoen voor de boeg lijkt de inzet van een extra krachtbron dan ook noodzakelijk om de betrouwbaarheid op peil te houden.

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Kopzorgen rondom betrouwbaarheid

De mogelijke ingreep op Amerikaanse bodem komt niet uit de lucht vallen, want Russell werd eerder dit seizoen al geconfronteerd met de nodige mechanische pech tijdens de race in Maleisië. Door die eerdere uitvalbeurt raakte de poule van beschikbare onderdelen sneller leeg dan de formatie vooraf had ingeschat. De renstal hoopte eigenlijk om een geüpdatete ADUO-krachtbron al eerder in te kunnen zetten, maar vertragingen in het ontwikkelingsschema hebben ervoor gezorgd dat de planning rondom de motorcomponenten flink onder druk staat.

Kopzorgen rondom betrouwbaarheid

Het stratencircuit in Las Vegas geldt voor de engineers achter de schermen als een ideale plek om een dergelijke straf te incasseren. De lange rechte stukken, in het bijzonder die over de bekende Las Vegas Strip waar topsnelheden boven de 340 kilometer per uur worden gehaald, bieden namelijk uitstekende inhaalmogelijkheden ten opzichte van andere banen. Russell en zijn team kunnen zo de sportieve averij van een startplek in de achterhoede relatief beperkt houden.