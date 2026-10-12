Kimi Antonelli blijft ook tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin in actie komen met de recent geïntroduceerde aerodynamische updates van Mercedes. Het kan mogelijk goed nieuws zijn voor Max Verstappen.

De klassementsleider stelt dat de doorontwikkelde bolide van cruciaal belang is voor de lange termijn richting 2027. Daarnaast verwacht hij op het Circuit of the Americas simpelweg meer profijt te trekken van de wijzigingen dan afgelopen weekend op het stratencircuit van Singapore. De Italiaan sleepte op het Marina Bay Street Circuit de derde plaats binnen achter racewinnaar Max Verstappen en Charles Leclerc. De debutant sloeg in de slotfase toe na een fel gevecht tussen Lewis Hamilton en Lando Norris, maar kende onderweg de nodige technische kopzorgen. Zo meldde hij vloeistof bij de pedalen en haperende remmen. Teamgenoot George Russell startte na een gridstraf wegens motorwissels vanaf P19 met de oudere specificatie uit Canada en vocht zich knap terug naar de negende positie. Duidelijk is dat de nieuwe wagen het momenteel aflegt tegen de oude én tegen de RB22 van Verstappen.

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Focus op 2027

Ondanks de wisselende data tussen beide wagens peinst Antonelli er niet over om de nieuwste onderdelen van zijn bolide te laten halen. De Italiaan ziet het updatepakket als een onmisbaar fundament voor de toekomst van de Duitse renstal. "Ik ga door met de geüpdatete wagen. Het heeft een groot potentieel en we moeten ook denken aan de auto van 2027", benadrukt Antonelli tegenover Autoracer.it. "In Austin zal het gemakkelijker zijn dan hier, omdat er geen sprint zal zijn. We zullen dus drie volledige vrije trainingen hebben om het juiste gebruiksvenster te vinden."

Problemen

Teambaas Toto Wolff tastte na afloop nog deels in het duister over de technische mankementen in de cockpit. "We vermoeden dat de drinkfles is gevallen", verklaart Wolff over het vocht bij de pedalen. "Of dat er een lek was, maar in dat geval had hij het moeten merken. En dan is er de oververhitting van de remmen, ik denk na de pitstop. Daarom verlengde het pedaal zijn slag, om vervolgens direct terug te keren naar de oorspronkelijke positie zodra het meer lucht kreeg om af te koelen."