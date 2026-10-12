Formule 1-commentator Olav Mol en analist Robert Doornbos maken zich grote zorgen over de situatie van Oscar Piastri bij McLaren. Het duo stelt vast dat de Australiër sportief gezien klem zit en door een gebrek aan opties bij andere topteams nauwelijks kant op kan voor het vervolg van zijn loopbaan.

De mindere gang van zaken bij de regerend constructeurskampioen kwam tijdens het meest recente raceweekend pijnlijk aan het licht. Waar teamgenoot Lando Norris over de boordradio klaagde over de auto, kreeg hij vanaf de pitmuur te horen dat hij zich simpelweg op zijn voorganger moest richten. McLaren kon geen vuist maken in de voorhoede en moest uiteindelijk genoegen nemen met posities buiten het podium.

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Geen extra snelheid

Doornbos zag dat het raceweekend voor de renstal uiterst stroef verliep en stelt vast dat er simpelweg geen marge meer in de bolide zat. "Het was niet zijn weekend", legt Doornbos uit over het verloop op de baan. "Ja, Lando Norris die probeert dan te communiceren met het team. Maar het team is een engineer die zegt: joh, focus er maar gewoon op de man voor je. Antonelli, die krijgt waarschijnlijk nog vijf seconden straf. Gas erop. Ja, er valt niet meer pace in. Dus ik denk vier en vijf is het maximale voor McLaren dit weekend. Voor een teambaas is het het meest gênante wat er kan gebeuren als je beide coureurs elkaar eraf rijden. "De sportieve pas op de plaats zorgt volgens het duo ook voor een toenemende druk binnen het team. Mol en Doornbos wijzen erop dat de renstal weliswaar constructeurskampioen is, maar dat het binnenslepen van een volgende titel er niet meer in zit. Daarbij brengt de interne rivaliteit tussen de coureurs de nodige risico's met zich mee voor de leiding van de renstal.

Toekomst Piastri

Het gevaar op escalaties tussen de rijders maakt de verhoudingen binnen het team er volgens Mol niet bepaald makkelijker op. Terwijl de spanningen binnen de formatie toenemen, vreest Mol vooral voor het toekomstperspectief van Piastri. De 25-jarige rijder lijkt weinig kanten op te kunnen op het moment dat hij besluit te vertrekken. De deuren bij de directe rivalen zitten muurvast, waardoor een vertrek uit Woking feitelijk neerkomt op een sportieve stap achteruit. "Waar moet hij heen? Moet hij naar Ferrari? Gaat niet gebeuren. Moet hij naar Mercedes? Gaat niet gebeuren. Moet hij naar Red Bull? Gaat niet gebeuren. Ik denk dat hij volledig klem zit. Dat hij wel een grote bek opzetten. Ja, dan moet hij richting Williams. En dan is zijn carrière klaar. Of hij moet richting Audi. En hopen dat het daar goed komt. Of weet ik wat. Ik denk dat hij compleet klem zit. Ik denk dat hij zijn hart misschien wel weg wil. Dat Webber ook zegt: 'Vriend, dit is allemaal niet tof.' Hij kan volgens mij niet anders."